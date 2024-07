「パウ・パトロール」のみんなと横浜の街を巡ろう！ 「パウっとアドベンチャー in よこはまベイ」

横浜市では7月19日より、横浜の豊かな街並みを舞台に、家族で力を合わせてミッションに取り組むタウンラリー型イベント「パウっとアドベンチャー in よこはまベイ」を開催する。

パウ・パトロールのみんなを探してスタンプを集めよう

パウっとアドベンチャー in よこはまベイでは、パウ・パトロール公認のキッズレポーターになって、横浜の街に出動しているパウ・パトロールを取材するミッションにチャレンジできる。ミッションポイントは、全部で4ヵ所。

ミッションシートのヒントをたよりに、パウ・パトロールのキャラクターを探して、レポートスタンプを集め、4つ全部集めるとプレゼントがもらえる。

■パウっとアドベンチャー in よこはまベイ 概要

開催期間:7月19日~9月25日

参加方法:

(1)ミッションシート(スタンプ用紙)を手に入れる

(2)ヒントをたよりに、パウ・パトロールと合流して、レポートスタンプを集める

(3)4つぜんぶ揃えられたら、「パウフェクト」! 横浜マリンタワーか、よこはまコスモワールドでプレゼントをゲットできる

ミッションシート配布場所:横浜市庁舎、みなとみらい線 みなとみらい駅、横浜マリンタワー、エアキャビン 桜木町駅、運河パーク駅、よこはまコスモワールド、横浜駅観光案内所、桜木町駅観光案内所 など

※パウ・パトロール公式サイトでも印刷用データを公開中

イベント特設ページ:https://pawpatrol.jp/yokohama

横浜市役所にてオープニングセレモニーを開催

イベント開始前日の7月18日には、横浜市役所のアトリウムでオープニングセレモニーを開催。チェイスとマーシャルが登場するステージや、およそ6mの巨大バルーン展示のほか、みんなでパウパトダンスを踊るお楽しみコーナーなど、親子で楽しめるプログラムを予定している。

■パウっとアドベンチャー in よこはまベイ オープニングセレモニー 概要

開催日時:7月18日 15時30分〜16時(開場 15時〜)

参加費:無料

場所:横浜市役所 アトリウム(イベントスペース)

住所:横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所1F

パウ・パトロールよこはまベイ 周遊チケットを発売

パウっとアドベンチャー in よこはまベイの開催に合わせて、横浜マリンタワーやよこはまコスモワールドなどの施設と連動した「パウ・パトロールよこはまベイ 周遊チケット」を販売している。

横浜では初めての発売となる、人気施設を1日で満喫できる観光施設券と交通券がセットになったチケットに、限定のパウ・パトロール オリジナル冷感クールタオルがついてくる。チケットは、スマホから購入でき、購入完了後に端末に表示されるQRコードを提示するだけで、各観光施設を利用できる。

■パウ・パトロールよこはまベイ 周遊チケット 販売概要

イベント開催期間:7月19日~9月25日

購入方法:ウェブ販売のみ(https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=80073&ac=9002)

チケット内容:

(1)よこはまコスモワールド 大観覧車「コスモクロック21」利用券

(2)YOKOHAMA AIR CABIN 片道券

(3)横浜マリンタワー 展望フロア デイチケット

※(1)~(3)のチケットの利用は、購入の際に指定する日に限る

(4)みなとみらい線一日乗車券(3歳以上未就学児チケットには含まれない)

※みなとみらい線一日乗車券は、2025年1月18日までの間の1日に限り有効となる

(5)パウ・パトロール オリジナルノベルティー 冷感クールタオル

チケット料金:(8月13日~16日は、土日祝料金となる)

【平日】大人(高校生以上)3990円、中学生3490円、小学生2860円、3歳以上未就学児2130円

【土日祝】大人(高校生以上)4190円、中学生3590円、小学生2960円、3歳以上未就学児2130円

よこはま限定オリジナルグッズも販売

横浜の街がイラストに入った、パウ・パトロールオリジナルグッズも販売される。コスモクロック21や横浜マリンタワーがモチーフに入ったアクリルキーホルダーのほか、スティックバルーン、LEDリストバンドなどの子どもと楽しめるグッズが登場する。

販売場所:よこはまコスモワールド ワンダーアミューズ・ゾーン「コスモショップ」、横浜マリンタワー1階 ポップアップストア

販売期間:7月19日~9月25日

©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。