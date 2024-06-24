真夏の新宿の風物詩！ 「第21回 新宿エイサーまつり」7月27日開催

新宿駅東口／西口一帯にて7月27日、「第21回 新宿エイサーまつり」が開催される。



新宿エイサーまつりは、2001年の新宿の祭礼時、沖縄のエイサーチームを招いて新宿の商店街の一部地域でエイサーが披露されたことから始まり、4商店街振興組合（新宿大通商店街振興組合・新宿東口商店街振興組合・歌舞伎町商店街振興組合・新宿駅前商店街振興組合）が一丸となったイベントとして現在に至り、毎年7月の最終土曜日に開催している。今年も各地からエイサーチームが出場予定。



第21回 新宿エイサーまつり

日程：7月27日 12時～20時（予定）

会場：新宿駅東口／西口一帯

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