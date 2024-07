ドコモが江ノ島海岸の海開きで「118番」啓発イベントを開催

ドコモは7月1日、ヘリーハンセン、海上保安庁とともに、神奈川県藤沢市江ノ島海岸の日本最大の海水浴場「片瀬西浜・鵠沼海水浴場」にてイベントをおこない、「118番」の啓発をおこなった。

海難救助は「118」!!

ドコモとHH、海保がアピール

海上保安庁で20年以上運用されている海難救助の緊急通報用電話番号「118番」が、依然として認知度約22%にとどまり、かかってくる電話の約99%が「間違い電話」となっている。

一方で、流行している「SUP」での遭難や事故は増加傾向にあり、年間2300名以上の海における人身海難事故者が発生しているという。

ドコモは、片瀬西浜・鵠沼海水浴場の海開きに合わせて、ゴールドウィンのアウトドアブランド「ヘリーハンセン」と協業した、初の限定ファッションアイテム「118(イチイチハチ)」を公開し、同海水浴場へ「118 Tシャツ」を贈呈した。

コレクションでは、「118」という最も伝えたい数字および「118番」を発信した際にドコモの基地局と繋がる830MHz~の波形をアイデアとしたロゴをドコモがデザインし、ヘリーハンセンがアイテムを設計した。

「118」デザインTシャツでは、フロントに「118番」の説明となる「In case of emergency at the sea, call 118.(日本語訳:海の緊急時には118番をかけてください。)」がプリントされており、バックには海の事故に関する啓発文章が英語でプリントされている。

2024年9月頃から、「118」ロゴをデザインしたジャケットやパーカーといったアパレルライン、トートバッグなどのアイテムの販売開始を予定している。