GIGABYTE「B550 GAMING X V2」

高負荷でも長時間・安定動作が可能という安価なゲーミングマザーが発売

文●山県　編集●北村／ASCII

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　GIGABYTEから、AMD B550チップセットを採用するSocket AM4マザーボード「B550 GAMING X V2」が発売された。価格は1万5800円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店で販売中だ。

AMD B550チップセットを採用するSocket AM4マザーボード「B550 GAMING X V2」

　AMD Ryzen 5000/5000Gシリーズに対応するエントリーゲーマー向けマザーボード。10+3デジタル電源フェーズ設計を採用するほか、チップセットに大型のヒートシンクを装備しており、高負荷でも長時間・安定動作が可能という。

ATXサイズのSocket AM4マザーボード。AMD Ryzen 5000/5000Gシリーズのほか、Ryzen (PRO) 4000Gシリーズなどに対応する

　主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x1×2(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×3。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-4733、最大128GB)。オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC892 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×1、USB 3.2 Gen1×6などを装備。グラフィックス出力機能としてSingleLink-DVI-DとHDMI 2.1を備える。

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