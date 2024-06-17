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【全国ラーメンツアー】遠征先で出会った絶品麺を小島あんず（SUMMER ROCKET）が語り尽くす！

2024年06月17日 12時00分更新

文● ラーメンWalker

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全国各地の絶品ラーメン

　ラーメンWalker YouTube 6月18日の生放送は、アイドルグループ SUMMER ROCKEの小島あんず さんが初登場！

　いつでもどこでもラーメンを食べている彼女が、ツアーでまわった全国の絶品ラーメンをご紹介！

　ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2024年6月18日（火）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/dQY8M-U82rA

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
小島あんず（アイドル/SUMMER ROCKET）
https://x.com/TellUs_anzu
https://www.youtube.com/c/RocketBaseOfficialChannel

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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