【全国ラーメンツアー】遠征先で出会った絶品麺を小島あんず（SUMMER ROCKET）が語り尽くす！

全国各地の絶品ラーメン
ラーメンWalker YouTube 6月18日の生放送は、アイドルグループ SUMMER ROCKEの小島あんず さんが初登場！
いつでもどこでもラーメンを食べている彼女が、ツアーでまわった全国の絶品ラーメンをご紹介！
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2024年6月18日（火）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/dQY8M-U82rA
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
小島あんず（アイドル/SUMMER ROCKET）
https://x.com/TellUs_anzu
https://www.youtube.com/c/RocketBaseOfficialChannel
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79