京王線では「闘魂トレイン」も運行！ 京王百貨店 新宿店にて「超・燃える闘魂 アントニオ猪木展」6月20日～26日開催

京王百貨店 新宿店は6月20日~26日、「超・燃える闘魂 アントニオ猪木展」を開催する。



今展は、昨年8月に新宿店 B1階 on the Corner にて初開催し大好評だった「燃える闘魂 アントニオ猪木展」から規模・内容ともに大幅に拡大。アントニオ猪木氏の戦績の記録や当時のライバルにまつわる貴重な品々、アントニオ猪木氏が「イノキ・ゲノム・フェデレーション」の社長を務めていた当時の社長室を再現した特別展示を行うほか、アパレルやグッズを150種以上販売。



新宿店(会場外:8階レストラン街)では、豪華ゲストが来場する「復活!アントニオ猪木酒場」を予約定員制で期間限定営業(6月21日~25日)する。



また、今展の開催を記念して、京王電鉄が発売する「超・燃える闘魂 アントニオ猪木きっぷ」も会場および京王ネットショッピング、京王線新宿駅にて販売するほか、京王線ではアントニオ猪木氏のファイトシーンをポスターで紹介する「闘魂トレイン」を運行。

闘魂タオルやTシャツなどの定番商品をはじめ各種アントニオ猪木グッズが大集合。プロレス・格闘技専門のリサイクルショップ「闘道館」もPOP-UPショップとして登場。



商品一例

復活!アントニオ猪木酒場は、豪華ゲストのトークショーとアントニオ猪木氏の名試合鑑賞とともに、かつての「アントニオ猪木酒場」の雰囲気で酒と食事をビュッフェ形式で楽しめる予約定員制のイベント。

超・燃える闘魂 アントニオ猪木展

会期:6月20日~26日

会場:京王百貨店 新宿店 7階大催場

営業時間:10時~20時 (最終日は16時まで)



復活!アントニオ猪木酒場

場所:京王百貨店 新宿店 8階レストラン街 新宿Keioダイニング 「お好みダイニング 八寸八卓」

開催日・ゲスト・試合映像

(1) 6月21日:ゲスト 藤波辰爾氏/試合映像 1988年8月8日 アントニオ猪木 vs 藤波辰爾

(2) 6月22日:ゲスト 武藤敬司氏/試合映像 1994年5月1日 アントニオ猪木 vs グレート・ムタ

(3) 6月23日:ゲスト 蝶野正洋氏/試合映像 1990年2月10日 アントニオ猪木・坂口征二 vs 蝶野正弘・橋本真也

(4) 6月24日:ゲスト 藤原喜明氏/試合映像 1986年3月26日 新日本プロレス vs UWF 5対5イリミネーションマッチ

(5) 6月25日:ゲスト 小川直也氏/試合映像 1998年4月4日 〔引退試合〕アントニオ猪木 vs ドン・フライ

時間:(1)(2)(4)(5) 開場:18時30分 イベント実施:19時30分~21時30分

(3) 開場:15時30分 イベント実施:16時30分~18時30分

※ゲストによるトークショーは30分程度を予定(飲酒を伴うイベントのため、20歳未満の人は参加できない)

価格:1万円(各日定員制:先着90名)

チケット予約:京王ネットショッピング

京王線「闘魂トレイン」

アントニオ猪木氏のファイトシーンなどのポスターおよそ100種・計およそ1100枚を車内に掲出し、オリジナルヘッドマークも掲出した「闘魂トレイン」を運行。

運行期間:6月16日~30日

※車両検査および運用の都合により運行しない日がある

※運行期間は変更する場合がある

運行区間:京王線全線

使用車両:9000系1編成



超・燃える闘魂 アントニオ猪木きっぷ

今展の開催を記念し、京王電鉄から発売。アントニオ猪木氏のサインのレプリカや往年のファイトシーンなどの写真をデザインに取り入れた台紙に「京王線・井の頭線1日乗車券」など「1、2、3、ダー!」の掛け声にちなんでオリジナルデザインのD型硬券3枚をセット。

発売開始日時・場所:

(1) 京王百貨店:京王ネットショッピング

発売開始日時:6月14日 10時から

京王ネットショッピング: https://shop.keionet.com/

(2) 京王百貨店新宿店

発売開始日時:6月20日 10時から

発売場所:7階大催場

(3) 京王線新宿駅

発売開始日時:6月14日始発から

発売場所:京王西口 駅窓口

価格:1500円(数量限定、1人1会計2部までの販売、なくなり次第終了)

仕様:D型硬券3枚セット(2面台紙)

京王線・井の頭線1日乗車券

初台駅入場券(KO02)

幡ヶ谷駅入場券(KO03)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。