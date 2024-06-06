MONTECH「HyperFlow ARGB 240 Black」、「HyperFlow ARGB 240 White」、「HyperFlow ARGB 360 Black」、「HyperFlow ARGB 360 White」
LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場
2024年06月06日 13時00分更新
MONTECHから、ラジエーターファンと水冷ヘッドにLEDギミックを搭載したオールインワン型水冷ユニット「HyperFlow ARGB」シリーズが発売された。
ラインナップはラジエーターサイズが240mmの「HyperFlow ARGB 240」（1万1800円）と360mmの「HyperFlow ARGB 360」（1万3800円）の2サイズに加え、それぞれブラックとホワイトカラーの4モデルだ。秋葉原ではドスパラ秋葉原本店で販売中だ。
回転数が最高3100rpmとなる高流量のウォーターポンプや、アルミニウムフィンのピッチが20FPIの27mm厚ラジエーター、最高2200rpmのRGB LEDファンなどで構成されている。ファンに専用コネクターを採用し、デイジーチェーン接続に対応しているのも特徴だ。