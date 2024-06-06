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MONTECH「HyperFlow ARGB 240 Black」、「HyperFlow ARGB 240 White」、「HyperFlow ARGB 360 Black」、「HyperFlow ARGB 360 White」

LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場

2024年06月06日 13時00分更新

文● 藤田忠　編集●北村／ASCII

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　MONTECHから、ラジエーターファンと水冷ヘッドにLEDギミックを搭載したオールインワン型水冷ユニット「HyperFlow ARGB」シリーズが発売された。

　ラインナップはラジエーターサイズが240mmの「HyperFlow ARGB 240」（1万1800円）と360mmの「HyperFlow ARGB 360」（1万3800円）の2サイズに加え、それぞれブラックとホワイトカラーの4モデルだ。秋葉原ではドスパラ秋葉原本店で販売中だ。

LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場
LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場

MONTECH製オールインワン型水冷ユニット「HyperFlow ARGB」シリーズ

LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場
LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場

ケースに合わせられるブラックとホワイトモデルを用意

　回転数が最高3100rpmとなる高流量のウォーターポンプや、アルミニウムフィンのピッチが20FPIの27mm厚ラジエーター、最高2200rpmのRGB LEDファンなどで構成されている。ファンに専用コネクターを採用し、デイジーチェーン接続に対応しているのも特徴だ。

LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場

水冷ヘッドにもRGB LEDを内蔵し、CPU周りを鮮やかに彩れる

LEDギミック満載で安価な簡易水冷がMONTECHから登場

ラジエーターファンはデイジーチェーンで接続できるので、スムーズに配線できる

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