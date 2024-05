アップル、プレス機で楽器や画材を粉々に破壊する「iPad Pro」CMが物議

アップルが5月7日の発表イベント内で公開した「iPad Pro(M4)」のPVが、SNS(X)上で物議を醸している。

問題の映像は、さまざまな楽器やレコード、ゲーム機、PC、絵の具、彫刻作品などがプレス機で押しつぶされた後、開いたプレス機からiPad Pro(M4)があらわれるという内容だ。

イベントの終了後、この映像を同社のティム・クックCEOが自身のXアカウントに投稿したところ、ほかのユーザーから返信が殺到。内容も「(映像を見て)悲しい気持ちになった」「クリエイターに対する敬意に欠けている」「道具を大切にするクリエイターを嫌悪させる」など、映像に対する不快感を示すものが多い。

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG