「鬼滅の刃」完全ワイヤレスイヤホン「竈門炭治郎」など4モデル

オンキヨーは5月31日15時までの期間、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW01」とテレビアニメ「鬼滅の刃」のコラボモデルを受注販売。発送は8月上旬から中旬にかけて順次。価格は2万2000円（送料込）。

受注は直販サイト「ONKYO DIRECT」と、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて受付中。

ANIMA AOW01は、ANIMAとONKYOのダブルネームで実現した完全ワイヤレスイヤホン。Bluetooth 5.1、防水規格 IPX7、AAC／aptXコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能といった基本スペックに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。専用アプリ「ANIMA Studio」にも連動したオリジナルモデル。

ANIMA Studio は、ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。システムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変更する機能など、ユーザーの好みでカスタマイズ可能。

※iOS／Android 両対応（OSバージョン iOS 14.1以上、Android ９.0以上

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja

コラボモデルは、第一弾として「竈門炭治郎」「竈門禰豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」の4モデル。充電ケース天面に各キャラクターをイメージしたモチーフを印刷加工し、左ハウジングに「それぞれをイメージした文字」、右ハウジングに「象徴となるモチーフアイコン」をレーザー加工。

ハウジングは起動時にLEDが点灯。音声ガイダンスには、各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等の計11ワードのボイスを楽しめる。パッケージもそれぞれオリジナルデザインだ。

なお、第二弾として鬼殺隊最高位の剣士「柱」の9モデルの受注販売を予定。

音アニ2号店では、実機展示も実施。音質、ボイスの試聴が可能で、店舗設置の専用QRコードから予約できる。

関連製品として、「滅」の文字が入ったオリジナルデザインのワイヤレス充電器も販売。価格は4400円。

■ANIMA AOW01×鬼滅の刃 完全ワイヤレスイヤホン

受注期間：5月31日15時まで

製品発送：8月上旬から8月中旬にかけて順次発送予定

販売価格：2万2000円（送料込）

※販売期間は状況により、予告なく期間を変更する場合がある

※予定台数に到達次第、受注受付終了

ANIMA AOW01（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様

Bluetooth仕様 Version 5.1 連続再生時間 およそ6時間（本体のみ）※apt-X 接続時

およそ15 時間（充電ケース込み） 充電時間 本体：およそ1時間30分／充電ケース：およそ3時間 電源 バッテリー：内蔵リチウムポリマーバッテリー

電源容量：イヤホン（片側）55mAh、充電ケース 300ｍAh

定格入力：DC 5V／300mAh

連続通話時間：およそ6時間

連続待受時間：およそ75 時間

フル充電回数：1.5 回（※充電ケースがフル充電時） USB 形状・充電方法 USB Type-C（充電のみ）／ワイヤレス（無線）充電 イヤホン重量 イヤホン片側：およそ4g、充電ケース：およそ24ｇ、充電ケース込み：およそ32g サイズ（W×H×D） イヤホン（片側）：W16×H20×D21mm

充電ケース：W55×H33×D25mm 専用アプリ ANIMA Studio：iOS 14.1／Android 9.0以上

■ワイヤレス充電器

販売価格：4400円（送料込）

販売開始：販売中

CP-EP01A（ワイヤレス充電器）の主な仕様

対応機種 ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、ワイヤレスイヤホン 入力 DC 5V=2A、9V=2A、12V=2A 出力 15W（Max）Android 15W、iPhone 7.5W 入力端子 USB Type-C 本体外形寸法 およそ102×102×7.2mm 本体重量 およそ58g ケーブル仕様 USB Type-A to Type-Cケーブル ケーブル長 およそ100cm

©︎吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable