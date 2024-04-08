「鬼滅の刃」完全ワイヤレスイヤホン「竈門炭治郎」など4モデル

オンキヨーは5月31日15時までの期間、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW01」とテレビアニメ「鬼滅の刃」のコラボモデルを受注販売。発送は8月上旬から中旬にかけて順次。価格は2万2000円（送料込）。
受注は直販サイト「ONKYO DIRECT」と、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて受付中。
ANIMA AOW01は、ANIMAとONKYOのダブルネームで実現した完全ワイヤレスイヤホン。Bluetooth 5.1、防水規格 IPX7、AAC／aptXコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能といった基本スペックに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。専用アプリ「ANIMA Studio」にも連動したオリジナルモデル。
ANIMA Studio は、ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。システムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変更する機能など、ユーザーの好みでカスタマイズ可能。
※iOS／Android 両対応（OSバージョン iOS 14.1以上、Android ９.0以上
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
コラボモデルは、第一弾として「竈門炭治郎」「竈門禰豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」の4モデル。充電ケース天面に各キャラクターをイメージしたモチーフを印刷加工し、左ハウジングに「それぞれをイメージした文字」、右ハウジングに「象徴となるモチーフアイコン」をレーザー加工。
ハウジングは起動時にLEDが点灯。音声ガイダンスには、各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等の計11ワードのボイスを楽しめる。パッケージもそれぞれオリジナルデザインだ。
なお、第二弾として鬼殺隊最高位の剣士「柱」の9モデルの受注販売を予定。
音アニ2号店では、実機展示も実施。音質、ボイスの試聴が可能で、店舗設置の専用QRコードから予約できる。
関連製品として、「滅」の文字が入ったオリジナルデザインのワイヤレス充電器も販売。価格は4400円。
■ANIMA AOW01×鬼滅の刃 完全ワイヤレスイヤホン
受注期間：5月31日15時まで
製品発送：8月上旬から8月中旬にかけて順次発送予定
販売価格：2万2000円（送料込）
※販売期間は状況により、予告なく期間を変更する場合がある
※予定台数に到達次第、受注受付終了
ANIMA AOW01（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
|Bluetooth仕様
|Version 5.1
|連続再生時間
|およそ6時間（本体のみ）※apt-X 接続時
およそ15 時間（充電ケース込み）
|充電時間
|本体：およそ1時間30分／充電ケース：およそ3時間
|電源
|バッテリー：内蔵リチウムポリマーバッテリー
電源容量：イヤホン（片側）55mAh、充電ケース 300ｍAh
定格入力：DC 5V／300mAh
連続通話時間：およそ6時間
連続待受時間：およそ75 時間
フル充電回数：1.5 回（※充電ケースがフル充電時）
|USB 形状・充電方法
|USB Type-C（充電のみ）／ワイヤレス（無線）充電
|イヤホン重量
|イヤホン片側：およそ4g、充電ケース：およそ24ｇ、充電ケース込み：およそ32g
|サイズ（W×H×D）
|イヤホン（片側）：W16×H20×D21mm
充電ケース：W55×H33×D25mm
|専用アプリ
|ANIMA Studio：iOS 14.1／Android 9.0以上
■ワイヤレス充電器
販売価格：4400円（送料込）
販売開始：販売中
CP-EP01A（ワイヤレス充電器）の主な仕様
|対応機種
|ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、ワイヤレスイヤホン
|入力
|DC 5V=2A、9V=2A、12V=2A
|出力
|15W（Max）Android 15W、iPhone 7.5W
|入力端子
|USB Type-C
|本体外形寸法
|およそ102×102×7.2mm
|本体重量
|およそ58g
|ケーブル仕様
|USB Type-A to Type-Cケーブル
|ケーブル長
|およそ100cm
©︎吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable