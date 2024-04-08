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5月31日15時まで受注販売中

「鬼滅の刃」完全ワイヤレスイヤホン「竈門炭治郎」など4モデル

2024年04月08日 19時00分更新

文● 松永／ASCII

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　オンキヨーは5月31日15時までの期間、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW01」とテレビアニメ「鬼滅の刃」のコラボモデルを受注販売。発送は8月上旬から中旬にかけて順次。価格は2万2000円（送料込）。

　受注は直販サイト「ONKYO DIRECT」と、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて受付中。

　ANIMA AOW01は、ANIMAとONKYOのダブルネームで実現した完全ワイヤレスイヤホン。Bluetooth 5.1、防水規格 IPX7、AAC／aptXコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能といった基本スペックに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。専用アプリ「ANIMA Studio」にも連動したオリジナルモデル。

　ANIMA Studio は、ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。システムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変更する機能など、ユーザーの好みでカスタマイズ可能。
※iOS／Android 両対応（OSバージョン iOS 14.1以上、Android ９.0以上
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja

完全ワイヤレスイヤホン

　コラボモデルは、第一弾として「竈門炭治郎」「竈門禰豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」の4モデル。充電ケース天面に各キャラクターをイメージしたモチーフを印刷加工し、左ハウジングに「それぞれをイメージした文字」、右ハウジングに「象徴となるモチーフアイコン」をレーザー加工。

音声ガイダンス（搭載ボイス）

　ハウジングは起動時にLEDが点灯。音声ガイダンスには、各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等の計11ワードのボイスを楽しめる。パッケージもそれぞれオリジナルデザインだ。

　なお、第二弾として鬼殺隊最高位の剣士「柱」の9モデルの受注販売を予定。

　音アニ2号店では、実機展示も実施。音質、ボイスの試聴が可能で、店舗設置の専用QRコードから予約できる。

ワイヤレス充電器

　関連製品として、「滅」の文字が入ったオリジナルデザインのワイヤレス充電器も販売。価格は4400円。

■ANIMA AOW01×鬼滅の刃 完全ワイヤレスイヤホン
受注期間：5月31日15時まで
製品発送：8月上旬から8月中旬にかけて順次発送予定
販売価格：2万2000円（送料込）
※販売期間は状況により、予告なく期間を変更する場合がある
※予定台数に到達次第、受注受付終了

ANIMA AOW01（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様

Bluetooth仕様 Version 5.1
連続再生時間 およそ6時間（本体のみ）※apt-X 接続時
およそ15 時間（充電ケース込み）
充電時間 本体：およそ1時間30分／充電ケース：およそ3時間
電源 バッテリー：内蔵リチウムポリマーバッテリー
電源容量：イヤホン（片側）55mAh、充電ケース 300ｍAh
定格入力：DC 5V／300mAh
連続通話時間：およそ6時間
連続待受時間：およそ75 時間
フル充電回数：1.5 回（※充電ケースがフル充電時）
USB 形状・充電方法 USB Type-C（充電のみ）／ワイヤレス（無線）充電
イヤホン重量 イヤホン片側：およそ4g、充電ケース：およそ24ｇ、充電ケース込み：およそ32g
サイズ（W×H×D） イヤホン（片側）：W16×H20×D21mm
充電ケース：W55×H33×D25mm
専用アプリ ANIMA Studio：iOS 14.1／Android 9.0以上

■ワイヤレス充電器
販売価格：4400円（送料込）
販売開始：販売中

CP-EP01A（ワイヤレス充電器）の主な仕様

対応機種 ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、ワイヤレスイヤホン
入力 DC 5V=2A、9V=2A、12V=2A
出力 15W（Max）Android 15W、iPhone 7.5W
入力端子 USB Type-C
本体外形寸法 およそ102×102×7.2mm
本体重量 およそ58g
ケーブル仕様 USB Type-A to Type-Cケーブル
ケーブル長 およそ100cm

©︎吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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