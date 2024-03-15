『Unsouled』や『8Doors』が80％オフでお買い得！

NEOWIZは3月15日、Steamにて同社の人気ゲームタイトル10種の割引イベント「NEOWIZ SPRING SALE」を開催した。期間は、2024年3月22日2時まで。詳細は下記のSteamページを参照してもらいたい。

・NEOWIZ Steamストアページ

https://store.steampowered.com/publisher/NEOWIZ

今回のセールでは、『METAL UNIT』『UNSOULED』『8Doors: Arum's Afterlife Adventure』『Blade Evolution』のアクションゲーム4種が80%オフの割引価格で購入可能。

また、戦略シミュレーションゲーム『PLEBBY QUEST』も、本編は80%オフ、DLCは50%オフという高い割引率となっている。

さらに、カジュアルヒーリングアドベンチャーゲーム『AKA』を65%オフ、アクションプラットフォーマーゲーム『SANABI』を20%オフ、デッキビルディングローグライクゲーム『HEROES WANTED』を30%オフで提供。

そのうえ、人気のシングルプレイアクションRPG『Lies of P』は25%オフ、2Dアクションゲーム『Skul: The Hero Slayer』は50%オフのお得な価格で購入できるので、チェックしてみてはいかがだろうか。

なお、先日発表されたモバイル版『Skul: The Hero Slayer』は、現在、Google Play StoreとApple App Storeにて、販売価格の10％オフで事前予約を受け付け中だ。

・Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playdigious.skul

・Apple App Store

https://apps.apple.com/jp/app/skul-the-hero-slayer/id6458144503

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