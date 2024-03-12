アンカー、Qi2対応の3 in 1＆折りたたみ充電器を一般発売

アンカー・ジャパンは3月12日 より、マグネット式ワイヤレス充電器「Anker MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-in-1）」など4製品の一般販売を開始する。



2⽉8⽇よりAnker Japan公式サイトなどで予約販売し、全製品が完売となっていたシリーズ。主力となるAnker MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-in-1）は、出⼒の最適化や放熱性の向上を実現するAnker独⾃技術「Wireless PowerIQ」 を初搭載。従来のAnker MagGoシリーズと⽐較すると2倍の出⼒となる最⼤15Wで充電可能。Qi2 対応のiPhoneやApple Watch、ワイヤレスイヤホンなどと同時に3台充電でき、⼿のひらサイズに折り畳めるコンパクト設計が特長。



⼊⼒は12V／3A、15V／2.66A。出⼒はマグネット式ワイヤレス充電が最⼤15W、Apple Watch⽤ワイヤレス充電が最⼤5W、ワイヤレス充電は最⼤5W。USB PD対応急速充電器などが付属し、価格は1万4990円。

このほか、パススルー充電にも対応したモバイルバッテリー「Anker MagGo Power Bank（6600mAh）」や、充電ステーション「Anker MagGo Magnetic Charging Station（8-in-1）」、パッド型ワイヤレス充電器「Anker MagGo Wireless Charger（Pad）」も販売される。