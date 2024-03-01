セール期間は2024年3月5日(火)23時59分まで
Amazon新生活SALEでHHKB Professional 墨モデルが全機種セール中！
2024年03月01日 09時00分更新
HHKB Professional 墨モデル全機種がお買い得
PFUは3月5日(火)23時59分まで、恒例のAmazonタイムセールにてHHKB Professionalの墨モデル全機種を特別価格で販売する。
対象は下記の通り。
HHKB Professional HYBRID Type-S……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional HYBRID……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
HHKB Professional Classic……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。