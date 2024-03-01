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セール期間は2024年3月5日(火)23時59分まで

Amazon新生活SALEでHHKB Professional 墨モデルが全機種セール中！

2024年03月01日 09時00分更新

文● ASCII

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Amazon新生活SALEは3月5日(火)23時59分まで

HHKB Professional 墨モデル全機種がお買い得

　PFUは3月5日(火)23時59分まで、恒例のAmazonタイムセールにてHHKB Professionalの墨モデル全機種を特別価格で販売する。

　対象は下記の通り。

HHKB Professional HYBRID Type-S……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

HHKB Professional HYBRID……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B

HHKB Professional Classic……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B

セール対象製品一覧と価格はこちら

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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