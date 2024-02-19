Nextorage、CFexpress 4.0対応メモリーカードとカードリーダーを発売

Nextorageは2月20日、CFexpress 4.0対応CFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PROシリーズ」をAmazonにて販売開始する。またCFexpress 4.0対応カードリーダー「NX-SB1PRO」を3月中に発売すると発表した。
NX-B2PROシリーズは、CFexpress 4.0に対応し、最大読出3900MB/s、書込3600MB/sの速度を実現。最低継続書込速度も3400MB/sをほこる。
独自の省電力技術「Dynamic Auto Power Save 」により動画撮影時の消費電力を低減。さらに、転送速度の高速化に伴うカードの温度上昇を抑え、サーマルスロットリングの発生を抑制する。これにより8K動画やRAW画質での高速連写撮影に対応する。
容量は165GB（実売価格2万6990円前後）、330GB（実売価格4万9790円前後）、660GB（実売価格7万9790円前後）、1330GB（実売価格15万7990円前後）をラインアップする。
NX-SB1PROは、USB 40Gbpsにより、最大転送速度4000MB/sのCFexpress 4.0対応CFexpress Type Bメモリーカードの高速転送性能を最大限に引き出すカードリーダー。
筐体の温度上昇対策として、独自の大型ヒートシンクを開発。サーマルスロットリングを抑制し、安定したデータ転送を実現する。
製品サイズは59×17.2×100mm。実売価格は1万4900円前後の見込み。