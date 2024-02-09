GIGABYTE「B650 AORUS ELITE AX ICE」、「B650M AORUS ELITE AX ICE」
GIGABYTEから白色基板のAMD B650マザーが2モデル発売
GIGABYTEから、AMD B650チップセット搭載マザーボード「B650 AORUS ELITE AX ICE」(4万2000円)と「B650M AORUS ELITE AX ICE」(4万2000円)が発売された。秋葉原ではパソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
「AORUS」ブランドに新たに加わった白色の「ICE」シリーズに属するAMD B650チップセット搭載マザーボード。ATXの「B650 AORUS ELITE AX ICE」とMicro ATXの「B650M AORUS ELITE AX ICE」が登場している。
「B650 AORUS ELITE AX ICE」は、12+2+2 デジタルTwin電源フェーズ設計を採用する。主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x1×2(x16形状)。メモリーはDDR5 DIMM×4(DDR5-8000+(OC)、最大192GB)。
オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3、サウンド(Realtek 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×2(TypeA+TypeB)、USB3.2 Gen2×2×1などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。
「B650M AORUS ELITE AX ICE」は、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1(x16形状)。メモリーはDDR5 DIMM×4(DDR5-8000+(OC)、最大192GB)。
オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3、サウンド(Realtek 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×3(TypeA+TypeB)、USB3.2 Gen2×2×1などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。
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