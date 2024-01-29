福岡県をマイクラで再現！「福岡ワールド」期間限定公開

福岡県は2月1日～3月2日の期間、「福岡県マインクラフトコンテスト2023」受賞作品を含め、福岡県の各地域をマインクラフトで再現した「福岡ワールド」を期間限定公開する。

福岡県内の各地域をマインクラフトで表現した「福岡ワールド」を同ゲームのオンラインサーバー上で公開。マインクラフト（JAVA版）所持者は、オンラインサーバーで公開している「福岡ワールド」の中に実際に入って世界観を楽しめるという。同ワールドには昨年度及び今年度コンテストの応募作品の一部が収録される。

また、2月3日19時より、コンテストゲスト審査員であるドズルさんとタツナミシュウイチさんの2人が福岡ワールドを探検する様子を「ドズル社」YouTubeチャンネルにて実況配信する。

福岡ワールド公開

公開期間：2月1日～3月2日

公開場所：マインクラフトオンラインサーバー内（「福岡ワールド」で検索）

URL：https://fukuoka-micracon.com/

福岡ワールド配信イベント

配信日時：2月3日19時30分～

ドズル社のYouTubeチャンネル：https://youtube.com/live/dxbfNDQVmeI?feature=share

タツナミ・シュウイチのYouTube：https://www.youtube.com/live/rUO4Ygcd2uM?si=AhMQakqrp7petpJ6

※動画はアーカイブで配信日以降も同チャンネルで視聴可