Alphacool「ACool Apex Stealth Metal Power fan」
メタルフレーム採用で重量感抜群の120mmファンが登場
2024年01月21日 00時03分更新
Alphacoolから、メタルフレームを採用する120mmファン「ACool Apex Stealth Metal Power fan」シリーズが登場。秋葉原では、オリオスペックで5280円で販売している。
メタルフレームと亜鉛ダイキャスト素材のファンを採用することで、ずっしりと重量感のある120mmファン。6極モーターとハイドロダイナミックベアリングを採用し、高性能、高耐久、高い静音性を実現。ラジエーターやケースファンとして活躍してくれる。
ラインナップは回転数400～3000rpm±10％の「ACool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm」（風量70.98CFM/静圧4.23mmH2O/ノイズレベル40.1dBA）と、400～2000rpm±10％の「ACool Apex Stealth Metal Power fan 2000rpm」（風量47CFM/静圧2.09mmH2O/ノイズレベル24.6dBA）。カラーはホワイト、ブラック、クローム、ゴールドの4色が用意されている。