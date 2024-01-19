Cooler Master「MOBIUS 140P ARGB」、「MOBIUS 120P ARGB WHITE EDITION」
外縁にリングブレードを追加したRGBファン2モデルがCooler Masterから
2024年01月19日 13時00分更新
Cooler MasterからアドレサブルRGB対応ファン「MOBIUS 140P ARGB」(4300円)、「MOBIUS 120P ARGB WHITE EDITION」(4300円)が発売された。秋葉原では、パソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
ファンブレードの外縁にリングブレードを追加することで、回転の安定と振動を抑制し静音動作するRGB対応ファン。ベアリングには新設計のORBS（オイルリフローベアリングシステム）を採用。厚いオイルフィルムと潤滑システムにより安定した回転と長寿命化を実現したとしている。
「MOBIUS 140P ARGB」は、回転数0～1900rpm±10%、風量76.5CFM、静圧2.3mmH2O。「MOBIUS 120P ARGB WHITE EDITION」は、回転数0～2400rpm±10%、風量75.2CFM、静圧3.63mmH2Oとなっている。