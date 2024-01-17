渋谷の夜空を彩るAR花火「MIRAI HANABI in SHIBUYA PARCO」

渋谷PARCO 10F ROOFTOP PARKでは2月1日～2月14日、「【初開催】冬の渋谷の夜空を彩るAR花火イベント～ MIRAI HANABI in SHIBUYA PARCO ～」が開催される。



今回のイベントでは、実際に花火を打ち上げることが難しい都市部の市街地において、AR技術を活用したこれまでにない花火イベントの体験を提供。



“YMO第四の男”の異名を取る松武秀樹氏の音楽に合わせて光が踊り出し、世界で活躍するXRクリエイターKaoru Naito氏が描くキャラクターが渋谷の街を舞台に過去から現在へ思いを繋ぐ。



参加者自身のスマホ（対応端末：iPhone 6s以降／Android 8.0以降）でAR鑑賞するもので、イベント会場にある専用のQRコードを読み込むだけで体験できる。



【初開催】冬の渋谷の夜空を彩るAR花火イベント～ MIRAI HANABI in SHIBUYA PARCO ～

体験期間：2月1日～2月14日

場所：渋谷PARCO 10F ROOFTOP PARK（東京都渋谷区宇田川町15-1）

料金：無料

体験時間：およそ8分間

体験可能時間：期間中の17時～21時

※17時台から20時台のそれぞれ、0分／10分／20分／30分／40分／50分に開始

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。