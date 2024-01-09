2024年冬アニメ大特集 第7回
【2024冬アニメ】『メタリックルージュ』『戦国妖狐 世直し姉弟編』『悪役令嬢レベル99～私は裏ボスですが魔王ではありません～』
2024年01月09日 16時00分更新
ASCII.jp冬アニメ特集の第7回は、『メタリックルージュ』『戦国妖狐 世直し姉弟編』『悪役令嬢レベル99～私は裏ボスですが魔王ではありません～』『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『SHAMAN KING FLOWERS』の計5作品を紹介。
2024年冬アニメ特集 第7回 紹介作品
- 世界のため、未来のため、やってやります私たち
『メタリックルージュ』
- 人間どもよ、闇の深さを思い知れ！
『戦国妖狐 世直し姉弟編』
- 転生したのは乙女ゲームの悪役令嬢。 レベル上げに興じていたらうっかり世界最強に…！
『悪役令嬢レベル99～私は裏ボスですが魔王ではありません～』
- きっかけは、恋（こえ）が聞こえる魔法
『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』
- 次世代シャーマン達の物語が幕を開ける！
『SHAMAN KING FLOWERS』
世界のため、未来のため、やってやります私たち
『メタリックルージュ』
©BONES・出渕裕／Project Rouge
作品解説
人間と人造人間が混在する世界――
人造人間の少女・ルジュは、バディのナオミと共に、火星である任務にあたっていた。
それは、“政府に敵対する9人の人造人間の殺害”。
人造人間の少女・ルジュの戦いの物語が始まる――。
スタッフ
総監修：出渕 裕
シリーズ構成：出渕 裕、根元歳三
監督：堀 元宣
キャラクターデザイン：川元利浩
特技監督：村木 靖
メインアニメーター：柿田英樹、横屋健太、長野伸明
グラディエーターデザイン：竹谷隆之、篠原 保
メカニカルデザイン：平尾朋之
プロダクトデザイン：宮武一貴
セットデザイン：武半慎吾、石津泰志
コスチュームデザイン協力：山田章博
美術監督：海老澤卓也
色彩設計：梅崎ひろこ
編集：坂本久美子
撮影監督：池上真崇
3DCGスーパーバイザー：今 義和
3DCGディレクター：内田大樹
設定考証：堺 三保
文化考証：柴田勝家
音響監督：山田 陽
音響効果：三井友和(サウンドボックス)
音楽：岩崎太整、yuma yamaguchi
TOWA TEI
アニメーション制作：ボンズ
オープニング・テーマ：「Rouge」（歌：由薫）
エンディング・テーマ：「Scarlet」（歌：ダズビー）
キャスト
ルジュ・レッドスター：宮本侑芽
ナオミ・オルトマン：黒沢ともよ
ジーン・ユングハルト：武内駿輔
サラ・フィッツジェラルド：嶋村 侑
ジャロン・フェイト：吉野裕行
ジル・スタージョン：小倉 唯
アフダル・バシャール：津田健次郎
エデン・ヴァロック：興津和幸
アッシュ・スタール：宮内敦士
ノイド262：小林千晃
番組情報
フジテレビ：1月10日より毎週水曜24:55～
関西テレビ：1月11日より毎週木曜26:25～
東海テレビ：1月13日より毎週土曜25:45～
北海道文化放送：1月14日より毎週日曜25:10～
テレビ西日本：1月10日より毎週水曜25:55～
BSフジ：1月17日より毎週水曜24:00～
AT-X：1月14日より毎週日曜22:00～（リピート放送：毎週水曜29:30～／毎週日曜7:00～）
dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、FOD：1月11日より毎週木曜12:00～配信
他各配信サイト：1月16日より毎週火曜12:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://metallicrouge.jp/
Twitterアカウント@MetallicRouge
©BONES・出渕裕／Project Rouge
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