ASCII.jp冬アニメ特集の第7回は、『メタリックルージュ』『戦国妖狐 世直し姉弟編』『悪役令嬢レベル99～私は裏ボスですが魔王ではありません～』『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『SHAMAN KING FLOWERS』の計5作品を紹介。

世界のため、未来のため、やってやります私たち

『メタリックルージュ』

©BONES・出渕裕／Project Rouge

作品解説

人間と人造人間が混在する世界――

人造人間の少女・ルジュは、バディのナオミと共に、火星である任務にあたっていた。

それは、“政府に敵対する9人の人造人間の殺害”。

人造人間の少女・ルジュの戦いの物語が始まる――。

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge

スタッフ

総監修：出渕 裕

シリーズ構成：出渕 裕、根元歳三

監督：堀 元宣

キャラクターデザイン：川元利浩

特技監督：村木 靖

メインアニメーター：柿田英樹、横屋健太、長野伸明

グラディエーターデザイン：竹谷隆之、篠原 保

メカニカルデザイン：平尾朋之

プロダクトデザイン：宮武一貴

セットデザイン：武半慎吾、石津泰志

コスチュームデザイン協力：山田章博

美術監督：海老澤卓也

色彩設計：梅崎ひろこ

編集：坂本久美子

撮影監督：池上真崇

3DCGスーパーバイザー：今 義和

3DCGディレクター：内田大樹

設定考証：堺 三保

文化考証：柴田勝家

音響監督：山田 陽

音響効果：三井友和(サウンドボックス)

音楽：岩崎太整、yuma yamaguchi

TOWA TEI

アニメーション制作：ボンズ

オープニング・テーマ：「Rouge」（歌：由薫）

エンディング・テーマ：「Scarlet」（歌：ダズビー）

キャスト

ルジュ・レッドスター：宮本侑芽

ナオミ・オルトマン：黒沢ともよ

ジーン・ユングハルト：武内駿輔

サラ・フィッツジェラルド：嶋村 侑

ジャロン・フェイト：吉野裕行

ジル・スタージョン：小倉 唯

アフダル・バシャール：津田健次郎

エデン・ヴァロック：興津和幸

アッシュ・スタール：宮内敦士

ノイド262：小林千晃

番組情報

フジテレビ：1月10日より毎週水曜24:55～

関西テレビ：1月11日より毎週木曜26:25～

東海テレビ：1月13日より毎週土曜25:45～

北海道文化放送：1月14日より毎週日曜25:10～

テレビ西日本：1月10日より毎週水曜25:55～

BSフジ：1月17日より毎週水曜24:00～

AT-X：1月14日より毎週日曜22:00～（リピート放送：毎週水曜29:30～／毎週日曜7:00～）

dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、FOD：1月11日より毎週木曜12:00～配信

他各配信サイト：1月16日より毎週火曜12:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://metallicrouge.jp/

Twitterアカウント@MetallicRouge

©BONES・出渕裕／Project Rouge