サイコム のBTOパソコン「Lepton Motion Pro Z790/D5 」は、フロントに180mmの大型PCケースファンを2基搭載し、エアフローにトコトンこだわることで、静音性と高性能を両立したモデルだ。

前回は、そこにサイコム 独自の超静音ビデオカード「Silent Master Graphics」（以下、SMG）シリーズの上位モデル、「Silent Master Graphics RTX4070Ti 12GB」を追加すれば、もっと静かに運用できるという話をした。

画像生成AIでも高速かつ静音で使える？

今回はその試用機材を用い、画像生成AI「Stable Diffusion」で、その性能と静音性を実際に確かめてみよう。ローカルのGPUパワーが物を言うAIなので、GeForce RTX 4070 Ti版SMGの実力が推し量れるはずだ。