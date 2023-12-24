Lepton Motion Pro Z790/D5をレビュー
Noctuaコラボのグラボ×クリエイター向けPCはGPUフル稼働の画像生成AIでも超静か！
2023年12月24日 10時30分更新
サイコムのBTOパソコン「Lepton Motion Pro Z790/D5」は、フロントに180mmの大型PCケースファンを2基搭載し、エアフローにトコトンこだわることで、静音性と高性能を両立したモデルだ。
前回は、そこにサイコム独自の超静音ビデオカード「Silent Master Graphics」（以下、SMG）シリーズの上位モデル、「Silent Master Graphics RTX4070Ti 12GB」を追加すれば、もっと静かに運用できるという話をした。
画像生成AIでも高速かつ静音で使える？
今回はその試用機材を用い、画像生成AI「Stable Diffusion」で、その性能と静音性を実際に確かめてみよう。ローカルのGPUパワーが物を言うAIなので、GeForce RTX 4070 Ti版SMGの実力が推し量れるはずだ。
|Lepton Motion Pro Z790/D5
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core i7-14700K」（20コア/28スレッド、最大5.6GHz）
|インテル「Core i9-14900KF」（24コア/32スレッド、最大6GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S chromax.black」（空冷、120mm、サイドフロー）
|マザー
ボード
|ASRock「Z790 Pro RS」（インテルZ790、ATX）
|メモリー
|16GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「P5 Plus CT1000P5PSSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|サイコム「DUAL-RTX4060-8G」（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6）
|サイコム「Silent Master Graphics RTX4070Ti 12GB」（GeForce RTX 4070 Ti、12GB GDDR6X）
|電源
ユニット
|SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Fractal Design「Torrent Compact Black TG Dark Tint FD-C-TOR1C-01」（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケース
ファン
|Fractal Design「Dynamic X2 GP-12」（120mm）
|OS
|Microsoft「Windows 10 Home 64bit」
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|直販価格
|28万3870円～
|41万8930円