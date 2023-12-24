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Lepton Motion Pro Z790/D5をレビュー

Noctuaコラボのグラボ×クリエイター向けPCはGPUフル稼働の画像生成AIでも超静か！

2023年12月24日 10時30分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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Noctuaコラボのグラボ×クリエイター向けPCはGPUフル稼働の画像生成AIでも超静か！

　サイコムのBTOパソコン「Lepton Motion Pro Z790/D5」は、フロントに180mmの大型PCケースファンを2基搭載し、エアフローにトコトンこだわることで、静音性と高性能を両立したモデルだ。

Noctuaコラボのグラボ×クリエイター向けPCはGPUフル稼働の画像生成AIでも超静か！

サイコムのクリエイター向けPC「Lepton Motion Pro Z790/D5」。標準構成の直販価格は28万3870円～（配送料込み）

　前回は、そこにサイコム独自の超静音ビデオカード「Silent Master Graphics」（以下、SMG）シリーズの上位モデル、「Silent Master Graphics RTX4070Ti 12GB」を追加すれば、もっと静かに運用できるという話をした。

Noctuaコラボのグラボ×クリエイター向けPCはGPUフル稼働の画像生成AIでも超静か！

Noctuaと長尾製作所とサイコムのコラボで生まれたSMGシリーズのGeForce RTX 4070 Ti搭載モデル

画像生成AIでも高速かつ静音で使える？

　今回はその試用機材を用い、画像生成AI「Stable Diffusion」で、その性能と静音性を実際に確かめてみよう。ローカルのGPUパワーが物を言うAIなので、GeForce RTX 4070 Ti版SMGの実力が推し量れるはずだ。

Lepton Motion Pro Z790/D5
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU インテル「Core i7-14700K」（20コア/28スレッド、最大5.6GHz） インテル「Core i9-14900KF」（24コア/32スレッド、最大6GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-U12S chromax.black」（空冷、120mm、サイドフロー）
マザー
ボード		 ASRock「Z790 Pro RS」（インテルZ790、ATX）
メモリー 16GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「P5 Plus CT1000P5PSSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 サイコム「DUAL-RTX4060-8G」（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6） サイコム「Silent Master Graphics RTX4070Ti 12GB」（GeForce RTX 4070 Ti、12GB GDDR6X）
電源
ユニット		 SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD）
PCケース Fractal Design「Torrent Compact Black TG Dark Tint FD-C-TOR1C-01」（E-ATX、ミドルタワー）
PCケース
ファン		 Fractal Design「Dynamic X2 GP-12」（120mm）
OS Microsoft「Windows 10 Home 64bit」 Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
直販価格 28万3870円～ 41万8930円

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