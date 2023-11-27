セガは11月25日、現在稼働中のアミューズメント施設向けコンテンツダウンロードシステム「ALL.Net P-ras MULTI バージョン3」（以下、APM3）の新作タイトル『Virtua Fighter 3tb Online』を、「アミューズメントエキスポ in 東京ビッグサイト」の会場で発表した。本作の稼働開始日は、2023年11月28日より。
『Virtua Fighter 3tb Online』プロモーション映像
『Virtua Fighter 3tb Online』新要素
■オンライン機能
『Virtua Fighter esports』アーケード版で培ったオンライン技術をもとに、ゲームバランスはそのままに『3tb』でもオンライン対戦を実現。当時の対戦そのままに全国の猛者たちとオンライン対戦が可能となった。
また、Aimeカード対応により、当時の『3tb』では実現していなかったプレイヤーネームや戦績の表示（VF3tb Online.NETで編集・閲覧可能）できるように。
■VF3tb Online.NET
『Virtua Fighter 3tb Online』で遊んだプレイデータの確認ができるウェブサービス。戦績データやランキングの確認だけでなく、プレイヤーネームや自己PRの変更、バトル中のBGMを『Virtua Fighter esports』DLCに収録されていた「VF3アレンジVer.」に変更できる。登録利用料は無料だ。
■オリジナルサウンドトラック発売決定
『Virtua Fighter 3tb Online』関連楽曲および初収録となるVF3 Arr.楽曲や光吉猛修氏によるボーカル楽曲も多数収録している。
・DISC1『Virtua Fighter 3tb Official Sound -（30曲）』
・DISC2『Virtua Fighter 3 Arr Ver. + α -（29曲）』
【製品概要】
タイトル：Virtua Fighter 3tb Online PREMIUM MUSIC COLLECTION
発売・販売元：ウェーブマスター
発売日：2023年12月14日
価格：3520円
【ゲーム情報】
タイトル：Virtua Fighter 3tb Online
ジャンル：対戦格闘
販売：セガ
プラットフォーム：ALL.Net P-ras MULTI バージョン3
稼働日：2023年11月28日
価格：未定
プレイ人数：1～2人
©SEGA
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