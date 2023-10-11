10/12（木）【4年振りの創刊！ラーメンWalker栃木2024発売記念】栃木出身のラーメンインタビュアー岡崎美玖と語り合う栃木ラーメン最新事情
2023年10月11日 18時00分更新
栃木の最新ラーメン事情
ラーメンWalker YouTube 10月12日の生放送は、4年ぶりに創刊した「ラーメンWalker栃木2024」発売直後に栃木出身のラーメンインタビュアーの岡崎美玖さんと最新の栃木ラーメン事情を熱く語り合っちゃいます！
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2023年10月12日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/8c-ZRU_Tqao
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：岡崎美玖（ラーメンインタビュアー）
https://twitter.com/aaamiku39
https://mikuokazaki.com/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79