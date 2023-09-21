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9/21（木）【ラーメンWalker2024 9/11宮城版＆9/26福島版発売記念！】 宮城＆福島の最新ランキングを高萩千夏（アプガ2）と大発表！

2023年09月21日 10時30分更新

文● ラーメンWalker

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宮城＆福島の最新ランキング

　ラーメンWalker YouTube 9月21日の生放送は、アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」として大活躍中の「高萩千夏」さんが2度めの登場。

　ラーメンWalker2024 福島版（9/26発売）と宮城版（9/11発売）発売記念として、最新のグランプリランキングを発表しちゃいます。福島版は本誌発売前の発表となりますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2023年9月21日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/2il6670SYlc

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：高萩千夏（アイドル/アップアップガールズ（2））
https://twitter.com/uug2_chinatsu
https://upupgirls2.jp/

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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