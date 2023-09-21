9/21（木）【ラーメンWalker2024 9/11宮城版＆9/26福島版発売記念！】 宮城＆福島の最新ランキングを高萩千夏（アプガ2）と大発表！
2023年09月21日 10時30分更新
宮城＆福島の最新ランキング
ラーメンWalker YouTube 9月21日の生放送は、アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」として大活躍中の「高萩千夏」さんが2度めの登場。
ラーメンWalker2024 福島版（9/26発売）と宮城版（9/11発売）発売記念として、最新のグランプリランキングを発表しちゃいます。福島版は本誌発売前の発表となりますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2023年9月21日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/2il6670SYlc
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：高萩千夏（アイドル/アップアップガールズ（2））
https://twitter.com/uug2_chinatsu
https://upupgirls2.jp/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79