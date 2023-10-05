キヤノンMJ、ノートPCや液晶モニターを取り扱う「MSIストア 楽天市場店」を開設

キヤノンMJは10月5日、ゲーミングノートPCメーカーのエムエスアイコンピュータージャパンの日本における公式オンラインストアとして2店舗目となる、「MSIストア 楽天市場店」を開設した。
本ストアではノートPCや液晶ディスプレーといったMSI製品を取り扱うほか、今後、楽天市場店オリジナル製品含めた商品ラインアップの拡充や楽天ならではのポイントアップキャンペーン、期間限定セールを実施していく予定とのこと。
製品ラインアップ（一部）
・ゲーミングノートPC
GF63-11UD-1258JP：16万1500円
（Windows 11 Home／インテルCore i7／RTX 3050 Ti／メモリー 32GB）
Katana-15-B13VEK-1201JP：24万2000円
（Windows11 Home／インテルCore i7/ RTX 4050/メモリー 32GB）
・クリエイター向けノートPC
Modern-14-C11M-008JP：12万998円
（Windows11 Pro／インテルCore i7／インテルIris Xe グラフィックス／メモリー 16GB）
・ゲーミング平面ディスプレー
G2422：2万5580円
（23.8型／フルHD／IPS／165Hz）
・ゲーミング湾曲ディスプレー
G271CQP E2：4万5580円
（27型／WQHD／VA／165Hz）