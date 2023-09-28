タフネススマホ「Blackview N6000」がお得に

Blackviewは9月28日～10月1日まで、Amazonでタフネススマホ「Blackview N6000」の割引セールを開催。クーポン適用時の価格は6485円引きの2万5415円。
本製品は、「Blackview」初の4.3型ミニタフネススマホ。
SoCは8コアのMediaTek Helio G99で、メモリーは8GB、ストレージは256GB。
MIL-STD-810H規格に対応し、1.5mまでの耐水性と耐落下、高低温耐性を備える。
サイズ/重量は、65.25（D）×18.4（D）×133（H）mm/208g。
セール情報
Blackview N6000 タフネススマホ
製品価格：3万1900円
Amazon割引：6485円
最終特価：2万5415円
セール期間：9月28日～10月1日
Amazon商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFXWKQ2N
製品スペック
カラー：ブラック／オレンジ
防水防塵規格：IP68＆IP69K
耐衝撃規格：MIL-STD-810H
ディスプレー：4.3インチ（Gorilla Glass 5コーティング）
解像度：1200×540
リフレッシュレート：60Hz
OS：DokeOS 3.1（Android 13ベース）
CPU（SoC）＆RAM：MTK Helio G99 オクタコアプロセッサー
8GB LPDDR4X（最大16GBまでの拡張に対応）
ストレージ：256GB UFS2.1（最大1TBまでのマイクロSDカード挿入に対応）
通信規格：Wi-Fi（IEEE802.11 a/b/g/ n/ac）／Bluetooth, GPS
NFC／デュアルnanoSIM：対応
対応バンド
LTE_FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66
LTE-TDD：B34/38/39/40/41
WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8
CDMA：BC0/BC1/BC10
GSM：850/900/1800/1900
搭載カメラ
フロント：16MP
リア：48MP
バッテリー：3380mAh（18W急速充電対応）