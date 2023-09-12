国産黒毛和牛を独自の技術と焼きで提供！ 横浜市アカフーパークの新店舗「焼肉 花ほのお」オープン

DSプランニングは9月21日、横浜市港南区上大岡の複合商業施設「アカフーパーク」西館1Fに、新店舗「焼肉 花ほのお」をオープンした。

同店は、焼肉ジャンボが全面監修する神奈川県初、横浜初という焼肉専門店。国産黒毛和牛を独自の“カット技術”と“焼き”で提供する。

代表メニュー

名物「炎舞焼」

和牛のにぎり

焼肉 花ほのお 上大岡店

席数：30席（6卓）

住所： 神奈川県横浜市港南区上大岡西2丁目9-5 アカフーパーク西館1階

営業時間：17時～23時

定休日：年中無休

電話番号：045-841-1129

料金：6000円～7999円（一人目安）

予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/yakiniku-hanahonoh/reserve

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。