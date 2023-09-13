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USB-C搭載、Proはチタンで軽量化！ iPhone 15徹底大特集 第29回

iPhone 15向けUSB-C充電器「Anker Nano」シリーズ発表！ 最大15％割引記念セールも

2023年09月13日 20時00分更新

文● @sumire_kon

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新製品のイメージ画像

　アンカー・ジャパンは9月13日、USB-C対応充電器シリーズの新ブランド「Anker Nano」シリーズを発表。同ブランドからアップルの「iPhone 15」シリーズにあわせた充電器やモバイルバッテリーなどの新製品を順次展開すると明らかにした。

「Anker Nano Power Bank 」
（22.5W, Built-In USB-C Connector）

Anker Nano Power Bank （22.5W, Built-In USB-C Connector）

　「Anker Nano Power Bank」は端子一体型のモバイルバッテリー。容量は5000mAhで重さは約102gほど。端子は本体上部からスライドさせて出す形状となっており、スマートフォンに直接挿して急速充電できる。

　出力は1ポート使用時に最大22.5Wで、複数ポート使用時は最大18Wになる。ブラック、ホワイト、パープル、グリーン、グレ イッシュブルーの5色展開で、価格は3490円だ。現在予約受付中で、一般発売は9月27日を予定。

「Anker Nano Charger」
（20W）


Anker Nano Charger （20W）

　「Anker Nano Charger」は「Anker 511 Charger」をリブランドして価格帯を抑えた製品。本体は約3cm四方で重量も約34gと小型軽量だが、最大20W出力でiPhone 15を急速充電可能だ。

　カラーはダークグレー、ホワイト、パープル、ブルー、ピンクのほか、iPhone 15のカラーに合わせたグレイッシュブルーの6色展開。価格は1690円。

「Anker Nano Power Bank」
（30W, Built-In USB-C Cable）

Anker Nano Power Bank （30W, Built-In USB-C Cable）

　こちらはUSB-Cケーブル一体型のモバイルバッテリー。容量は10000mAhほどあるため、スマートフォンを約2回ほど急速充電できる。最大出力は1ポート使用時に30W、複数ポート使用時は最大24Wとなる。

　一体型のケーブルはモバイルバッテリーへ充電する際にも使用できるため、本製品のために別途充電用のケーブルを用意する必要はない。

　カラーはブラック、ホワイト、パープル、グリーン、グレイッシュブルーの5色で、価格は6490円。10月の発売を予定している。

「Anker Nano Charging Station」
（6-in-1, 67W）

Anker Nano Charging Station （6-in-1, 67W）

　「Anker Nano Charging Station」はコンセントとUSBポートの双方を備えた、約1.5mの電源コード付きタップ型充電器だ。厚さ約19mmの薄型ボディにコンセント×2、USB-A端子×2、USB-C端子×2を搭載し、最大6台の同時充電に対応する。出力は1ポート使用時で最大67W、複数ポート使用時は最大65Wとなる。

　ブラック、ホワイト、グレイッシュブルーの3色から選べ、9月22日の発売を予定している。価格は6990円。

お得な初回記念セールも実施、最大15％オフ

　Anker Nano Power BankとAnker Nano Chargerについては、発売を記念したセールの開催も発表。9月13日より順次展開が始まっている。

【Anker Nano Power Bank】

  • 公式オンラインストア
    9月13日よりブラック、グレイッシュブルー限定の先行予約セールを開始
    通常価格 3490円→2960円（15％オフ／2色合計初回140個限定）
  • Amazon.co.jp
    9月27日より販売開始
    ブラック、グレイッシュブルー限定
    通常価格 3490円→3410円（10％オフ／2色合計初回600個限定）

【Anker Nano Charger】

  • 公式オンラインストア
    9月13日よりグレイッシュブルー先行販売
    通常価格 1690円→1430円 （15%オフ／6色合計初回300個限定）
  • Amazon.co.jp
    9月22日より全色販売開始
    通常価格 1690円→1521円 （6色合計初回2000個限定で10%オフクーポン付与）

　同社はこのほか、9月14日（木）10時より公式オンラインストアとAnker Shopにて、USB-C関連製品などが最大15%オフとなるセールも開催する予定だ。

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