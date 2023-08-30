災害時に欲しいアイテムが詰まったアンカーの防災セット 500個限定で予約受付中

アンカー・ジャパンは9月1日の防災の日にあわせ、8月30日よりAnker Japan公式サイトにて、防災セット「Anker PowerBag 2023」を500個限定で予約販売している。価格は1万6990円。
防災の日は、国民一人ひとりが災害に対する認識を深め、対処する心がまえを準備しようというもの。アンカーでは2019年より継続して防災セットを販売している。
Anker PowerBag 2023はオリジナルの防水バッグに、USB急速充電器／モバイルバッテリー／USBケーブル／ソーラーパネルの4製品を同梱。購入特典として、Anker Japan公式サイトにて、ポータブル電源やソーラーパネルなどを15％オフで購入できるクーポンを配布する。
なお売上の一部は、地域社会の防災力向上を推進する「日本防災士機構」に寄付する。
500個限定のため、気になる人は早めに購入したほうがよいだろう。予約はこちらのページから。
Anker PowerBag 2023内容
・オリジナル防水バッグ（IPX4対応）
・USB急速充電器： Anker PowerPort PD 2 20W（ブラック）
・超大容量モバイルバッテリー：Anker PowerCore Essential 20000（ブラック）
・ソーラーパネル：Anker PowerSolar 3-Port 24W
・USBケーブル：Anker PowerLine Ⅱ 3-in-1 ケーブル（ホワイト）
クーポン対象製品
・ポータブル電源
Anker 767 Portable Power Station（GaNPrime PowerHouse 2048Wh）、Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）、Anker 535 Portable Power Station （PowerHouse 512Wh）、Anker 521 Portable Power Station（PowerHouse 256Wh）他
・ソーラーパネル
Anker 625 Solar Panel（100W）、Anker 531 Solar Panel 200W（Anker 757 / 767 Portable Power Station対応）、Anker Solix PS400 Portable Solar Panel