今年も勢いがあるアップルの日本語　「みんなうれしいUSB-C」

今年もiPhone 15を発表したアップル。実は昨年も紹介したのだが、最近のアップルの日本サイトは、どうも勢いのある(超訳?)日本語のフレーズが散りばめられている。そのいくつかをピックアップした。

「みんなうれしいUSB-C」、確かにみんなうれしい

まず話題になっているのが、「みんなうれしいUSB-C。」だろう。確かにうれしいのだが、米国サイトでも同じようなフレーズが載っているのかと思いきや「USB-Compatible.」。「みんなうれしい」という部分はどこなんだ! というツッコミは当然入ってしまう(かと言って、直訳で「USB-C互換」では微妙。編集部では、もう一歩踏み込んで「みんなうれC。USB-C」がいいのではという意見も)。

ポートレートモードのキャッチでは「カメラよカメラ。奇跡のポートレートを撮らせて。」 元が「Focus‑pocus, magical new portraits.」(pocusは呪文などの意味)なので、これは原文を活かした巧みな訳と言えそうだ。

Apple Watch Series 8の「頭脳、明るさ、パワーの未来形。」(Smarter. Brighter. Mightier.)は、良くなった部分をストレートに示すというよりはやや捻りが入っている感がある。Apple Watch Series Ultra 2の「もっと突破する。もっと走破する。」(Goes further. So you can, too.)は勢い重視か。

担当者も頭を捻って生み出したであろう、数々の日本語のキャッチフレーズ。米国サイトと比較して見てみると、英語の勉強にもなって、いろいろ楽しめるのではないだろうか。