AMD「Radeon RX 7700 XT」、「Radeon RX 7800 XT」
Radeon RX 7700 XTと同7800 XT搭載ビデオカードが販売解禁
2023年09月09日 00時40分更新
文● 山県 編集●北村／ASCII
AMDの新型GPU「Radeon RX 7700 XT」「Radeon RX 7800 XT」を搭載するビデオカードが8日11時より一斉に発売された。登場したのはASRock、ASUS、GIGABYTE、PowerColor、SAPPHIRE、玄人志向など6メーカーから18モデル。
秋葉原では、パソコンショップアーク、オリオスペック、ドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原本店、ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
8日11時より一斉に発売された新型GPU「Radeon RX 7700 XT」「Radeon RX 7800 XT」を搭載するビデオカード
「Radeon RX 7700 XT」「Radeon RX 7800 XT」は、WQHDゲーミング向けの新型GPU。プロセス技術が異なる複数のダイをパッケージ化する新技術「チップレット」設計を用いた「AMD RDNA 3アーキテクチャー」を採用。最大15%の周波数向上と最大54%の電力効率改善を実現した最新世代のGPUとなっている。詳細については、AMDはWQHD向けGPU「Radeon RX 7700 XT/ RX 7800 XT」で優勢を取れるか？【前編】とAMDはWQHD向けGPU「Radeon RX 7700 XT/ RX 7800 XT」で優勢を取れるか？【後編】を参照してもらいたい。
Radeon RX 7700 XTの最安は7万3800円の玄人志向。Radeon RX 7800 XTは8万5800円～10万3400円で販売中だ
8日は台風13号の影響による荒天となった秋葉原だが、各ショップともRadeon RX 7800 XT搭載モデルがポツポツと売れている状況。週末にかけてさらなる売れ行きに期待といった様子だった。
ASRockのRadeon RX 7700 XTは3モデルで7万5800円から8万2800円
Radeon RX 7800 XTも3モデルで8万6800円から9万2800円
ASUSはホワイトモデルの「TUF Gaming Radeon RX 7800 XT White OC Edition 16GB GDDR6」(10万9980円)が入荷
GIGABYTEは「GV-R77XTGAMING OC-12GD」(7万5800円)と「GV-R78XTGAMING OC-16GD」(8万6800円)
PowerColorはRX 7700 XTが2モデル「Hellhound AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6」(7万9800円)と「Red Devil AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6」(8万7800円)
RX 7800 XTは「Red Devil AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6」(9万7800円)と限定版の「Red Devil AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition」(9万9800円)
SAPPHIREのRX 7700 XTは「SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6」(7万4800円)と「SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7700 XT GAMING 12GB GDDR6」(9万2950円)
RX 7800 XTは「SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7800 XT 16GB」(8万5800円)と「SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB GDDR6」(10万3400円)
玄人志向は「RD-RX7700XT-E12GB」(7万3800円）と「RD-RX7800XT-E16GB」(8万5800円)の2モデルが登場