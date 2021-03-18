Razer「Razer Viper V2 Pro」、「Huntsman V2」、「Barracuda X (Bluetooth対応版)」

PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売

文●山県　編集●北村／ASCII

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　Razerから、バトルロイヤルゲーム「PLAYERUNKNWON'S BATTLEGROUNDS」（PUBG）とコラボしたゲーミングデバイスが発売された。ラインナップはマウス「Razer Viper V2 Pro - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」(2万7980円)、キーボード「Huntsman V2 PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」(4万2900円)、「Barracuda X PUBG: BATTLEGROUNDS Edition (Bluetooth対応版)」(2万1670円)。秋葉原では、パソコンショップアーク、TSUKUMO eX.で販売中だ。

PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売

バトルロイヤルゲーム「PLAYERUNKNWON'S BATTLEGROUNDS」（PUBG）とのコラボゲーミングデバイス

　「Razer Viper V2 Pro ? PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」は、「Razer Viper V2 Pro」をベースにしたワイヤレスゲーミングマウス。センサーは最大解像度3万dpiのForcu Pro 30Kオプティカルセンサーで、マウススイッチには耐久性9000万回の第3世代オプティカルマウススイッチを採用する。本体サイズは66.2(W)×126.5(D)×37.8(H)mmで、重量は約58g。

PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売
PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売

「Razer Viper V2 Pro」をベースにしたワイヤレスゲーミングマウスRazer Viper V2 Pro - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」

　「Razer Huntsman V2 PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」は、「Razer Huntsman V2」をベースにしたゲーミングキーボード。キースイッチにはRazerリニアオプティカルスイッチを採用。主なスペックはアクチュエーションポイント1.2mm、押下圧45g、キーストローク耐久性最大1億回、キー配列は英語配列で、Nキーロールオーバーに対応。本体サイズは444.3(W)×140(D)×38(H)mm、重量は956g。

PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売
PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売

「Razer Huntsman V2」をベースにしたゲーミングキーボード「Razer Huntsman V2 PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」

　「Razer Barracuda X PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」は、「Razer Barracuda X」をベースにしたワイヤレスゲーミングヘッドセット。ドライバーは40mm径のRAZER TRIFORCE、周波数特性20Hz～20kHz、インピーダンス32Ω（＠1kHz）、マイク感度-42±3dB（＠1kHz）。連続駆動時間は最大50時間で、本体サイズは180(W)×90(D)×200(H)mm、重量は約250gとなっている。

PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売
PUBGとコラボしたゲーミングデバイス3製品がRazerから発売

「Razer Barracuda X」をベースにしたワイヤレスゲーミングヘッドセット「Razer Barracuda X PUBG: BATTLEGROUNDS Edition」

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