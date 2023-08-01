【今日から】ABEMAで野球祭り　野球アニメと高校野球を毎日放送

動画配信サービスABEMAでは、8月1日（火）から特別企画「ABEMA夏の野球アニメ！」とし、根強い人気を誇る往年の野球アニメ4作品を一挙放送します。本日からは『メジャー』シリーズ全話を、8月6日（日）からは『タッチ』と『MIX』の全話を、そして8月12日（土）から3日連続で『バッテリー』全話を放送します。放送後1週間は、放送されたエピソードを無料で視聴可能です。
またABEMAでは、甲子園球場で8月6日（日）から17日間（雨天順延、3回戦2日目、準々決勝、準決勝各翌日の休養日3日を含む）開催される、第105回全国高校野球選手権記念大会の全48試合を無料生配信する予定です。全49校が激戦を繰り広げる甲子園の熱気を体感しつつ、リアルとアニメ両方で、熱い青春野球を堪能しましょう！
「メジャー」（8月1日〜 8月中、毎日無料一挙放送）
放送日時：2023年8月1日（火）20時46分～
放送チャンネル：なつかしアニメ00'sチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/00s-anime-1/slots/DLKc1U1RQB2fa7
（URLは8月1日（火）20時46分の回です）
※放送後1週間、放送エピソードを無料で視聴できる
夏の甲子園 全48試合「バーチャル高校野球」（試合8月6日〜）
放送日時：組み合わせ抽選会 8月3日（木）14時00分〜
試合放送 8月6日（日）10時30分〜
番組URL：https://abema.tv/video/genre/koshien
※見逃し配信対象外
「タッチ」（8月6日〜 8月中、毎日無料一挙放送）
放送日時：2023年8月6日（日）午前11時52分～
放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AdzF6BAWc5xW7R
（URLは8月6日（日）午前11時52分の回です）
※放送後1週間、放送エピソードを無料で視聴できる
「MIX」（8月6日〜 6日間連続、無料一挙放送）
放送日時：2023年8月6日（日）14時～
放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル（1日4話ずつ放送）
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AhiZ71JGHrskX9
（URLは8月6日（日）14時の回です）
※放送後1週間、放送エピソードを無料で視聴できる
「バッテリー」（8月12日〜 3日間連続、無料一挙放送）
放送日時：2023年8月12日（土）朝09時09分～
放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル（1日3～4話ずつ放送）
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/94kN81qyWafqEo
（URLは8月12日（土）朝09時09分の回です）
※放送後1週間、放送エピソードを無料で視聴できる