国内のエンターテインメントに関連する全ツイートデータから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。今回は2023年7月12日~18日までのツイートデータをもとに、「PC・スマホ・ネット」に関連する注目ワードを大公開!

1位は「Netflix」。7月13日より配信開始となったNetflixオリジナルドラマ『御手洗家、炎上する』が話題に。とあるユーザーによる「娘が母親の過去のブログとmixiを探すシーン」に対するコメントが支持され1.1万RT、3.4万いいねとバズを起こしています。ほか、全米映画俳優組合のストライキ関連の話題でもツイートが増加しているようです。

2位は「Amazonプライム・ビデオ」。とあるイラストレーターが投稿したAmazonプライム・ビデオで無料配信されているおすすめホラー映画を紹介した投稿が、2.2万RT、6.1万いいねと大きく拡散されています。

Two tickets to Barbie please pic.twitter.com/YKsA0mehlP