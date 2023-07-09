【Amazonプライムデー】デルの27型4Kモニターにゲーミングモデルなど、ディスプレーのオトク製品

Amazonプライム会員限定セール「プライムデー」から、ディスプレー製品の注目製品をピックアップ。
まずは、USB Type-C接続＆65W給電に対応するなど、ノートPCの接続にも適したデル「S2722QC」から。付属スタンドは縦横回転にも対応するなど、サブモニターにも良さそうだ。先行セールでの価格は3万6800円。
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|Dell S2722QC 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/USB Type-C・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調整/4ms/AMD FreeSync/スピーカー付)
ハイエンドシリーズのデル「U2723QX」も先行セール対象。フレームレスのデザインに、IPS Blackパネルを搭載したモデル。価格は5万9800円。
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|【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)
続いてはゲーミングモニターを2製品。まず、BenQ「MOBIUZ EX2510S」は、24.5型で165Hzリフレッシュレートに対応。IPSパネル採用なので、ゲームのみならず幅広い用途に利用できそう。価格は2万9800円。
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|BenQ MOBIUZ EX2510S ゲーミングモニター (24.5インチ/165Hz/IPS/フルHD/1ms/HDRi treVoloスピーカー/FreeSync Premium/高機能スタンド/ゲームモード(FPS/RPG/レーシング)
アイ・オー・データ機器の「ゲーミングモニター GigaCrysta EX LDGC242HTB」は、23.6型でTNパネルながらより安価な製品。144Hzリフレッシュレート対応でHDMI端子は3つと、ゲーム機を複数所有しているユーザーにも便利だろう。
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|IODATA ゲーミングモニター 23.6インチ FHD 1080p GigaCrysta 144Hz 0.6ms TNパネル (PS5/HDMI×3/DisplayPort/スピーカー付/高さ調整/縦横回転) EX-LDGC242HTB