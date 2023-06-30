  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023July

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  最大80％オフ！『カリギュラ』『アライアンス・アライブ』のアニバーサリーセールが開催！

名作を超お買い得価格で提供

最大80％オフ！『カリギュラ』『アライアンス・アライブ』のアニバーサリーセールが開催！

2023年06月30日 17時10分更新

文● Zenon／ASCII

『Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ』

　フリューは6月30日、Nintendo SwitchとPlayStation 4にて発売中のゲームソフトについて、ダウンロード版が最大80%オフになる『Caligula -カリギュラ-』シリーズ『アライアンス・アライブ』アニバーサリーセールを2023年7月5日まで開催中だと発表した。

『Caligula2／カリギュラ 2』などフリューオリジナルタイトルがお得に遊べる！

　2016年6月23日発売『Caligula -カリギュラ-』、2017年6月22日発売『アライアンス アライブ』、2021年6月24日発売『Caligula2／カリギュラ 2』のアニバーサリーを記念して、各タイトルのダウンロード版が割引価格で購入できる。

　2023年7月5日までの期間限定となるので、ぜひこの機会にこれらの作品を遊んでみてはいかがだろうか。

『Caligula2／カリギュラ 2』

『アライアンス・アライブ HDリマスター』

『Caligula2／カリギュラ 2』

●Nintendo Switch 通常版 2633円（70%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000034422.html
●PlayStation 4 通常版 2633円（70%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000000

『Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ』

●Nintendo Switch 通常版 1535円（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000015979.html
●PlayStation 4 通常版 1755円（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA08508_00-CALIGULAOD000001

『アライアンス・アライブ HDリマスター』

●Nintendo Switch 通常版 1381円（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000011437.html
●PlayStation 4 通常版 1381円（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA12600_00-FULLGAME00000000

 

© FURYU Corporation.
※ Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※ “PlayStation”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※ そのほかに記載されている会社名、製品名、サービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています