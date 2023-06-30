フリューは6月30日、Nintendo SwitchとPlayStation 4にて発売中のゲームソフトについて、ダウンロード版が最大80%オフになる『Caligula -カリギュラ-』シリーズ『アライアンス・アライブ』アニバーサリーセールを2023年7月5日まで開催中だと発表した。
『Caligula2／カリギュラ 2』などフリューオリジナルタイトルがお得に遊べる！
2016年6月23日発売『Caligula -カリギュラ-』、2017年6月22日発売『アライアンス アライブ』、2021年6月24日発売『Caligula2／カリギュラ 2』のアニバーサリーを記念して、各タイトルのダウンロード版が割引価格で購入できる。
2023年7月5日までの期間限定となるので、ぜひこの機会にこれらの作品を遊んでみてはいかがだろうか。
『Caligula2／カリギュラ 2』
●Nintendo Switch 通常版 2633円（70%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000034422.html
●PlayStation 4 通常版 2633円（70%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000000
『Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ』
●Nintendo Switch 通常版 1535円（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000015979.html
●PlayStation 4 通常版 1755円（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA08508_00-CALIGULAOD000001
『アライアンス・アライブ HDリマスター』
●Nintendo Switch 通常版 1381円（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000011437.html
●PlayStation 4 通常版 1381円（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA12600_00-FULLGAME00000000
© FURYU Corporation.
※ Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※ “PlayStation”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※ そのほかに記載されている会社名、製品名、サービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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