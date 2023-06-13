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Amazon、楽天市場、Yahoo! の各店舗にて

HHKB墨モデル全機種が2000円OFF！　父の日記念でクーポン＆値引

2023年06月13日 18時00分更新

文● ASCII

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父の日記念で墨モデルが2000円OFF！

父の日記念クーポン＆割引で2000円OFF

　PFUは、父の日プレゼント企画として、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各店舗にて、HHKB 墨モデル全機種を2000円OFFで販売する。なお、Amazonはクーポン配布、楽天市場とYahoo!ショッピングでは値引での対応となる。

■期間
Amazon　→2023年6月13日(火) 00:00 ～ 2023年6月19日(月) 23:59
Yahoo!ショッピング　→2023年6月13日(火) 00:00 ～2023年6月19日(月) 23:59
楽天市場　→2023年6月13日(火) 09:00 ～ 2023年6月20日(火) 09:00
※楽天市場のみ開催期間が異なります。

■対象商品
・HHKB Professional HYBRID Type-S（3機種）：3万6850円 → 3万4850円
　英語配列／墨
　無刻印／墨（英語配列）
　日本語配列／墨
・HHKB Professional HYBRID（3機種）：3万1900円 → 2万9900円
　英語配列／墨
　無刻印／墨（英語配列）
　日本語配列／墨
・HHKB Professional Classic（1機種）：2万6950円 → 2万4950円
　英語配列／墨

■販売店舗
・PFU DIRECT Amazon HHKBブランドサイト
・PFU DIRECT 楽天市場店 HHKBページ
・PFU DIRECT Yahoo!店 キーボードページ

注意点
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

■関連サイト

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