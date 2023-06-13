HHKB墨モデル全機種が2000円OFF！　父の日記念でクーポン＆値引

父の日記念クーポン＆割引で2000円OFF
PFUは、父の日プレゼント企画として、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各店舗にて、HHKB 墨モデル全機種を2000円OFFで販売する。なお、Amazonはクーポン配布、楽天市場とYahoo!ショッピングでは値引での対応となる。
父の日プレゼントランキング1位（になりたい…）のHHKBの墨がAmazonでお得に購入できます。いつも頑張ってるお父さん（自分）へのプレゼントにいかがでしょうか？https://t.co/w8rm2WjOoQpic.twitter.com/9sdYguS97S— HHKB OFFICIAL (@PFU_HHKB) June 13, 2023
■期間
Amazon →2023年6月13日(火) 00:00 ～ 2023年6月19日(月) 23:59
Yahoo!ショッピング →2023年6月13日(火) 00:00 ～2023年6月19日(月) 23:59
楽天市場 →2023年6月13日(火) 09:00 ～ 2023年6月20日(火) 09:00
※楽天市場のみ開催期間が異なります。
■対象商品
・HHKB Professional HYBRID Type-S（3機種）：3万6850円 → 3万4850円
英語配列／墨
無刻印／墨（英語配列）
日本語配列／墨
・HHKB Professional HYBRID（3機種）：3万1900円 → 2万9900円
英語配列／墨
無刻印／墨（英語配列）
日本語配列／墨
・HHKB Professional Classic（1機種）：2万6950円 → 2万4950円
英語配列／墨
■販売店舗
・PFU DIRECT Amazon HHKBブランドサイト
・PFU DIRECT 楽天市場店 HHKBページ
・PFU DIRECT Yahoo!店 キーボードページ
注意点
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。