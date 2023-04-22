Amazonタイムセール特別価格でREALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」が2万1300円に
REALFORCEキーボードが在庫限りの最大1万50円OFF～Amazon 4月特選タイムセール
2023年04月22日 09時00分更新
REALFORCEは在庫限りの特価販売！
PFUは4月22日(土)9時から4月25日(火)23時59分まで、Amazonタイムセールにて、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」などキーボード製品を特別価格で販売中。
セール対象商品は、REALFORCE単体、REALFORCEとオプションのセット、およびHappy Hacking Keyboard Professional HYBRID、Happy Hacking Keyboard Professional Classic。
REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」各種が1万50円OFF（フルキーボードは9550円OFF）。また、REALFORCE「PFU Limited Edition」とキーボードルーフのセットは8600円OFF、ウッドパームレストのセットは9500円OFF。
さらに、HHKB Professional HYBRID、HHKB Professional Classicの各種がそれぞれ2000円OFFとなっている。
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。