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Amazonタイムセール特別価格でREALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」が2万1300円に

REALFORCEキーボードが在庫限りの最大1万50円OFF～Amazon 4月特選タイムセール

2023年04月22日 09時00分更新

文● ASCII

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セール期間は2023年4月25日(火)23時59分まで

REALFORCEは在庫限りの特価販売！

　PFUは4月22日(土)9時から4月25日(火)23時59分まで、Amazonタイムセールにて、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」などキーボード製品を特別価格で販売中。

　セール対象商品は、REALFORCE単体、REALFORCEとオプションのセット、およびHappy Hacking Keyboard Professional HYBRID、Happy Hacking Keyboard Professional Classic。

　REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」各種が1万50円OFF（フルキーボードは9550円OFF）。また、REALFORCE「PFU Limited Edition」とキーボードルーフのセットは8600円OFF、ウッドパームレストのセットは9500円OFF。

　さらに、HHKB Professional HYBRID、HHKB Professional Classicの各種がそれぞれ2000円OFFとなっている。

対象製品一覧はこちら

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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