4万4800円から買えるAMDの新GPU「Radeon RX 7600」搭載カードが発売

AMDのメインストリームGPU「Radeon RX 7600」搭載ビデオカードが発売された。登場したのはASRock、ASUS、GIGABYTE、PowerColor、SAPPHIRE、XFX、玄人志向から全部で11モデル。秋葉原ではパソコンショップアーク、ドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

Radeon RX 7600は、多くのユーザーが使用しているフルHD解像度をターゲットに据えたミドルレンジクラスのGPU。NVIDIAからは「GeForce RTX 4060 Ti（8GB）」搭載カードがデビューしており、ミドルレンジビデオカードの選択肢が一気に増えた格好だ。製品の詳細については予想価格は4万円台半ば？値上がり時代に価格で攻める「Radeon RX 7600」レビューを参照していただきたい。