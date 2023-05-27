4万4800円から買えるAMDの新GPU「Radeon RX 7600」搭載カードが発売

AMDのメインストリームGPU「Radeon RX 7600」搭載ビデオカードが発売された。登場したのはASRock、ASUS、GIGABYTE、PowerColor、SAPPHIRE、XFX、玄人志向から全部で11モデル。秋葉原ではパソコンショップアーク、ドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
26日(金)11時より販売が開始された「Radeon RX 7600」搭載ビデオカード
Radeon RX 7600は、多くのユーザーが使用しているフルHD解像度をターゲットに据えたミドルレンジクラスのGPU。NVIDIAからは「GeForce RTX 4060 Ti（8GB）」搭載カードがデビューしており、ミドルレンジビデオカードの選択肢が一気に増えた格好だ。製品の詳細については予想価格は4万円台半ば？値上がり時代に価格で攻める「Radeon RX 7600」レビューを参照していただきたい。
ASRock「AMD Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC」(4万6800円)
ASRock「AMD Radeon RX 7600 Phantom Gaming 8GB OC」(5万980円)
ASRock「AMD Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC」(5万980円)
GIGABYTE「Radeon RX 7600 GAMING OC 8G」(4万6800円)
ASUS「DUAL-RX7600-O8G」(4万5800円)
ASUS「ROG-STRIX-RX7600-O8G-GAMING」(5万6800円)
PowerColor「Fighter AMD RADEON RX 7600 8GB GDDR6」(4万5800円)
PowerColor「Hellhound AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6」(4万7800円)
SAPPHIRE「PULSE AMD RADEON RX 7600 GAMING OC 8GB GDDR6」(4万6800円)
XFX「SPEEDSTER SWFT210 RADEON RX 7600 CORE Gaming」(4万5800円)
玄人志向「RD-RX7600-E8GB」(4万4800円)
パソコンショップアークの価格表。最安は4万4800円の玄人志向「RD-RX7600-E8GB」だ