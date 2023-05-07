単体で購入できるSIMフリーのAndroidスマホから人気モデルをピックアップして、特長やスペックを紹介する本特集。第2回は、【5～7万円台編】だ（これまで【ハイエンド編】を掲載。【3～4万円台編】【エントリー編】の全4回を予定）

ミドル機より若干プラスの価格帯の【5～7万円台編】

FeliCaや防水、700番台のスナドラを搭載

一言で「ミドルクラスのスマホ」と言っても、実は性能的には結構幅広い性能の製品が含まれている。そこで今回はミドルクラスの中でも若干高価な「5～7万円台」の端末を紹介する。

2022～2023年にかけてのミドルクラスでは「Snapdragon 695 5G」を搭載した製品が主流だが、SoCは同じでもAQUOS sense7のようにカメラをより強力にするとともに、日本のユーザー向けの使い勝手を高めたり、またもう少し高性能なSoCを搭載するモデルも存在する。製品の価格差はそうした点で生まれてくるので、しっかりチェックして、自分に合ったものを選んでほしい。

人気SIMフリースマホカタログ

【国内ユーザー向け機能や少し上の性能を搭載の5～7万円台編】

●シャープ「AQUOS sense7」

●グーグル「Pixel 6a」

●Nothing「Nothing Phone (1)」

●ソニー「Xperia 10 IV」

●HTC「HTC Desire 22 pro」

●Black Shak「Black Shark 5」

AQUOS sense7 Pixel 6a Nothing Phone (1) メーカー シャープ グーグル Nothing Phone (1) 価格 5万円台前半 5万3900円 7万3800円(8/128)

7万9800円(8/256)

8万9800円(12/256) ディスプレー 6.1型IGZO OLED

（約20.3：9） 6.1型有機EL

（20：9） 6.55型有機EL

（20：9）

120Hz対応 画面解像度 1080×2432 1080×2400 1080×2400 サイズ 70×152

×8mm 71.8×152.2

×8.9mm 75/8×159.2

×8.3mm 重量 158g 178g 193.5g CPU Snapdragon 695

5G(8コア) Google Tensor Snapdragon 778G

(8コア) 内蔵メモリー 6GB 6GB 8/12GB 内蔵ストレージ 128GB 128GB 128/256GB 外部ストレージ microSD

(最大1TB) × × OS Android 12→13 Android 12→13 Android 12→13 5G対応バンド n3/28/41/77/78/79 n1/2/3/5/7/8

/12/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78 n1/3/5/7/8/20

/28/38/40/41

/77/78 4G対応バンド 1/2/3/5/8/12

/17/18/19/21/38

/41/42 1/2/3/4/5/7

/8/12/13/14/17

/18/19/20/25/26

/28/29/30/38/39

/40/41/42/48/66/71 1/2/3/4/5/7/8

/12/17/18/19/20

/26/28/32/34/38

/39/40/41/66 3G対応バンド 1/2/5/8 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 DSDS ○ ○ ○ 楽天対応 ○ ○ ○ 無線LAN IEEE802.11ac Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 カメラ画素数 50.3メガ(標準)

＋8メガ(超広角)

／イン8メガ 12.2メガ(標準)

＋12メガ(超広角)

／イン8メガ 50メガ(標準)

＋50メガ(超広角、マクロ)

／イン16メガ バッテリー容量 4570mAh

(18W対応) 4410mAh

(18W対応) 4500mAh

(33W対応) ワイヤレス充電 × × ○ FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ×／○ 防水／防塵 ○／○(IP68) ○／○(IP67) ×／△(IP53) 生体認証 ○(側面指紋＋顔) ○(画面内指紋) ○(画面内指紋＋顔) SIM形状 nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C Type-C イヤホン ○ × × カラバリ ライトカッパー、ブルー、ブラック、フォレストグリーン Sage、Chalk、Charcoal ホワイト、ブラック 発売時期 2022年11月 2022年7月 2022年8月