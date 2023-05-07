単体で購入できるSIMフリーのAndroidスマホから人気モデルをピックアップして、特長やスペックを紹介する本特集。第2回は、【5～7万円台編】だ（これまで【ハイエンド編】を掲載。【3～4万円台編】【エントリー編】の全4回を予定）
ミドル機より若干プラスの価格帯の【5～7万円台編】
FeliCaや防水、700番台のスナドラを搭載
一言で「ミドルクラスのスマホ」と言っても、実は性能的には結構幅広い性能の製品が含まれている。そこで今回はミドルクラスの中でも若干高価な「5～7万円台」の端末を紹介する。
2022～2023年にかけてのミドルクラスでは「Snapdragon 695 5G」を搭載した製品が主流だが、SoCは同じでもAQUOS sense7のようにカメラをより強力にするとともに、日本のユーザー向けの使い勝手を高めたり、またもう少し高性能なSoCを搭載するモデルも存在する。製品の価格差はそうした点で生まれてくるので、しっかりチェックして、自分に合ったものを選んでほしい。
人気SIMフリースマホカタログ
【国内ユーザー向け機能や少し上の性能を搭載の5～7万円台編】
●シャープ「AQUOS sense7」
●グーグル「Pixel 6a」
●Nothing「Nothing Phone (1)」
●ソニー「Xperia 10 IV」
●HTC「HTC Desire 22 pro」
●Black Shak「Black Shark 5」
|AQUOS sense7
|Pixel 6a
|Nothing Phone (1)
|メーカー
|シャープ
|グーグル
|Nothing Phone (1)
|価格
|5万円台前半
|5万3900円
|7万3800円(8/128)
7万9800円(8/256)
8万9800円(12/256)
|ディスプレー
|6.1型IGZO OLED
（約20.3：9）
|6.1型有機EL
（20：9）
|6.55型有機EL
（20：9）
120Hz対応
|画面解像度
|1080×2432
|1080×2400
|1080×2400
|サイズ
|70×152
×8mm
|71.8×152.2
×8.9mm
|75/8×159.2
×8.3mm
|重量
|158g
|178g
|193.5g
|CPU
|Snapdragon 695
5G(8コア)
|Google Tensor
|Snapdragon 778G
(8コア)
|内蔵メモリー
|6GB
|6GB
|8/12GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|128GB
|128/256GB
|外部ストレージ
|microSD
(最大1TB)
|×
|×
|OS
|Android 12→13
|Android 12→13
|Android 12→13
|5G対応バンド
|n3/28/41/77/78/79
|n1/2/3/5/7/8
/12/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78
|n1/3/5/7/8/20
/28/38/40/41
/77/78
|4G対応バンド
|1/2/3/5/8/12
/17/18/19/21/38
/41/42
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14/17
/18/19/20/25/26
/28/29/30/38/39
/40/41/42/48/66/71
|1/2/3/4/5/7/8
/12/17/18/19/20
/26/28/32/34/38
/39/40/41/66
|3G対応バンド
|1/2/5/8
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|DSDS
|○
|○
|○
|楽天対応
|○
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|カメラ画素数
|50.3メガ(標準)
＋8メガ(超広角)
／イン8メガ
|12.2メガ(標準)
＋12メガ(超広角)
／イン8メガ
|50メガ(標準)
＋50メガ(超広角、マクロ)
／イン16メガ
|バッテリー容量
|4570mAh
(18W対応)
|4410mAh
(18W対応)
|4500mAh
(33W対応)
|ワイヤレス充電
|×
|×
|○
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|×／○
|防水／防塵
|○／○(IP68)
|○／○(IP67)
|×／△(IP53)
|生体認証
|○(側面指紋＋顔)
|○(画面内指紋)
|○(画面内指紋＋顔)
|SIM形状
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|イヤホン
|○
|×
|×
|カラバリ
|ライトカッパー、ブルー、ブラック、フォレストグリーン
|Sage、Chalk、Charcoal
|ホワイト、ブラック
|発売時期
|2022年11月
|2022年7月
|2022年8月
|Xperia 10 IV
|HTC Desire 22 pro
|Black Shark 5
|メーカー
|ソニー
|HTC
|Black Shark
|価格
|約6万円
|6万4900円
|6万9800円
|ディスプレー
|6型有機EL
（21：9）
|6.6型液晶
（20：9）
120Hz対応
|6.67型有機EL
（20：9）
144Hz対応
|画面解像度
|1080×2520
|1080×2400
|1080×2400
|サイズ
|67×153
×8.3mm
|76.9×166.3
×9.4mm
|76.3×163.8
×10mm
|重量
|161g
|205.5g
|218g
|CPU
|Snapdragon 695
5G(8コア)
|Snapdragon 695
5G(8コア)
|Snapdragon 870
(8コア)
|内蔵メモリー
|6GB
|8GB
|8GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|128GB
|128GB
|外部ストレージ
|microSD
(最大1TB)
|microSD
|×
|OS
|Android 13
|Android 12
|Android 12
|5G対応バンド
|n3/28/77/78/79
|n3/28/77/78/79
|n1/3/5/7/8/28/41
/77/78
|4G対応バンド
|1/3/4/5/8/12
/18/19/21
/38/41/42
|1/3/4/5/7/8
/11/12/17/18/19
/21/26/28
/38/39/41/42
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/26/28/34/38
/39/40/41
|3G対応バンド
|1/4/5
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/9/19
|DSDS
|○
|○
|○
|楽天対応
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
|IEEE802.11ac
|Wi-Fi 6
|カメラ画素数
|12メガ(標準)
＋8メガ(超広角)
＋8メガ(光学2倍)
／イン8メガ
|64メガ(標準)
＋13メガ(超広角)
＋5メガ(深度)
／イン32メガ
|64メガ(標準)
＋13メガ(超広角)
＋2メガ(マクロ)
／イン16メガ
|バッテリー容量
|5000mAh
(18W対応)
|4520mAh
(18W対応)
|4650mAh
(120W対応)
|ワイヤレス充電
|×
|○
|×
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|×／×
|防水／防塵
|○／○(IP68)
|○／○(IP67)
|×／×(IPX2)
|生体認証
|○(側面指紋)
|○(側面指紋＋顔)
|○(側面指紋＋顔)
|SIM形状
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|イヤホン
|○
|○
|×
|カラバリ
|ブラック、ホワイト
|ダークオーク、チェリーブロッサム、サルサ・レッド
|ブラック
|発売時期
|2023年3月
|2022年10月
|2022年8月