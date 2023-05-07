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国内ユーザー向け機能か少し上の性能を求めるか 人気SIMフリースマホ全紹介【5～7万円台編】

2023年05月07日 14時00分更新

文● アスキースマホ総研

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　単体で購入できるSIMフリーのAndroidスマホから人気モデルをピックアップして、特長やスペックを紹介する本特集。第2回は、【5～7万円台編】だ（これまで【ハイエンド編】を掲載。【3～4万円台編】【エントリー編】の全4回を予定）

ミドル機より若干プラスの価格帯の【5～7万円台編】
FeliCaや防水、700番台のスナドラを搭載

　一言で「ミドルクラスのスマホ」と言っても、実は性能的には結構幅広い性能の製品が含まれている。そこで今回はミドルクラスの中でも若干高価な「5～7万円台」の端末を紹介する。

AQUOS sense7は同じSoCを搭載した海外メーカーの製品より若干高めだが、サイズのちょうどよさや使い勝手など、国内ユーザー向けへの最適度では上回っていると言える

　2022～2023年にかけてのミドルクラスでは「Snapdragon 695 5G」を搭載した製品が主流だが、SoCは同じでもAQUOS sense7のようにカメラをより強力にするとともに、日本のユーザー向けの使い勝手を高めたり、またもう少し高性能なSoCを搭載するモデルも存在する。製品の価格差はそうした点で生まれてくるので、しっかりチェックして、自分に合ったものを選んでほしい。

人気SIMフリースマホカタログ
【国内ユーザー向け機能や少し上の性能を搭載の5～7万円台編】

●シャープ「AQUOS sense7
●グーグル「Pixel 6a
●Nothing「Nothing Phone (1)
●ソニー「Xperia 10 IV
●HTC「HTC Desire 22 pro
●Black Shak「Black Shark 5

　 AQUOS sense7 Pixel 6a Nothing Phone (1)
メーカー シャープ グーグル Nothing Phone (1)
価格 5万円台前半 5万3900円 7万3800円(8/128)
7万9800円(8/256)
8万9800円(12/256)
ディスプレー 6.1型IGZO OLED
（約20.3：9）		 6.1型有機EL
（20：9）		 6.55型有機EL
（20：9）
120Hz対応
画面解像度 1080×2432 1080×2400 1080×2400
サイズ 70×152
×8mm		 71.8×152.2
×8.9mm		 75/8×159.2
×8.3mm
重量 158g 178g 193.5g
CPU Snapdragon 695
5G(8コア)		 Google Tensor Snapdragon 778G
(8コア)
内蔵メモリー 6GB 6GB 8/12GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB 128/256GB
外部ストレージ microSD
(最大1TB)		 × ×
OS Android 12→13 Android 12→13 Android 12→13
5G対応バンド n3/28/41/77/78/79 n1/2/3/5/7/8
/12/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78		 n1/3/5/7/8/20
/28/38/40/41
/77/78
4G対応バンド 1/2/3/5/8/12
/17/18/19/21/38
/41/42		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14/17
/18/19/20/25/26
/28/29/30/38/39
/40/41/42/48/66/71		 1/2/3/4/5/7/8
/12/17/18/19/20
/26/28/32/34/38
/39/40/41/66
3G対応バンド 1/2/5/8 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19
DSDS
楽天対応
無線LAN IEEE802.11ac Wi-Fi 6 Wi-Fi 6
カメラ画素数 50.3メガ(標準)
＋8メガ(超広角)
／イン8メガ		 12.2メガ(標準)
＋12メガ(超広角)
／イン8メガ		 50メガ(標準)
＋50メガ(超広角、マクロ)
／イン16メガ
バッテリー容量 4570mAh
(18W対応)		 4410mAh
(18W対応)		 4500mAh
(33W対応)
ワイヤレス充電 × ×
FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ×／○
防水／防塵 ○／○(IP68) ○／○(IP67) ×／△(IP53)
生体認証 ○(側面指紋＋顔) ○(画面内指紋) ○(画面内指紋＋顔)
SIM形状 nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM×2
USB端子 Type-C Type-C Type-C
イヤホン × ×
カラバリ ライトカッパー、ブルー、ブラック、フォレストグリーン Sage、Chalk、Charcoal ホワイト、ブラック
発売時期 2022年11月 2022年7月 2022年8月
　 Xperia 10 IV HTC Desire 22 pro Black Shark 5
メーカー ソニー HTC Black Shark
価格 約6万円 6万4900円 6万9800円
ディスプレー 6型有機EL
（21：9）		 6.6型液晶
（20：9）
120Hz対応		 6.67型有機EL
（20：9）
144Hz対応
画面解像度 1080×2520 1080×2400 1080×2400
サイズ 67×153
×8.3mm		 76.9×166.3
×9.4mm		 76.3×163.8
×10mm
重量 161g 205.5g 218g
CPU Snapdragon 695
5G(8コア)		 Snapdragon 695
5G(8コア)		 Snapdragon 870
(8コア)
内蔵メモリー 6GB 8GB 8GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB 128GB
外部ストレージ microSD
(最大1TB)		 microSD ×
OS Android 13 Android 12 Android 12
5G対応バンド n3/28/77/78/79 n3/28/77/78/79 n1/3/5/7/8/28/41
/77/78
4G対応バンド 1/3/4/5/8/12
/18/19/21
/38/41/42		 1/3/4/5/7/8
/11/12/17/18/19
/21/26/28
/38/39/41/42		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/26/28/34/38
/39/40/41
3G対応バンド 1/4/5 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/9/19
DSDS
楽天対応 　 　
無線LAN IEEE802.11ac IEEE802.11ac Wi-Fi 6
カメラ画素数 12メガ(標準)
＋8メガ(超広角)
＋8メガ(光学2倍)
／イン8メガ		 64メガ(標準)
＋13メガ(超広角)
＋5メガ(深度)
／イン32メガ		 64メガ(標準)
＋13メガ(超広角)
＋2メガ(マクロ)
／イン16メガ
バッテリー容量 5000mAh
(18W対応)		 4520mAh
(18W対応)		 4650mAh
(120W対応)
ワイヤレス充電 × ×
FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ×／×
防水／防塵 ○／○(IP68) ○／○(IP67) ×／×(IPX2)
生体認証 ○(側面指紋) ○(側面指紋＋顔) ○(側面指紋＋顔)
SIM形状 nanoSIM＋eSIM nanoSIM×2 nanoSIM×2
USB端子 Type-C Type-C Type-C
イヤホン ×
カラバリ ブラック、ホワイト ダークオーク、チェリーブロッサム、サルサ・レッド ブラック
発売時期 2023年3月 2022年10月 2022年8月

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