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Amazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施

『エラーゲームリセット』初日で“40.4”万ダウンロードを達成！

2023年04月26日 18時05分更新

文● Zenon／ASCII

　セガは4月26日、闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』（以下、エラーゲームリセット）において、タイトルにちなんだ“40.4”万ダウンロードをリリース初日に達成したと発表。

　それを記念して、Amazonギフトカードが当たるTwitterキャンペーンが開催されている。応募期間は、2023年5月2日23時59分まで。

　また、あわせて全ユーザーへジェム1500個がプレゼントされると追加発表があった。本日2023年4月26日18時より順次配布となるので、詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

■各配信ストアURL

・App Storehttps://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255
・Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

40.4万ダウンロード記念リツイートキャンペーン

　40.4万ダウンロード突破を記念して、2023年5月2日23時59分までの期間限定でキャンペーンを実施。

　『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了となる。応募条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード（1万円分）が、50名にAmazonギフトカード（1000円分）がプレゼントされる。

【開催期間】
2023年5月2日23時59分まで
【プレゼント】
・Amazonギフトカード（1万円分）×1名
・Amazonギフトカード（1000円分）×50名
【応募方法】
その1：『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォロー
その2：該当のキャンペーン対象ツイートをリツイートで完了

 

【ゲーム情報】

タイトル：『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』
ジャンル：闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG
配信：セガ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年4月25日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

◆推奨環境

iPhone 12以降（iOS 13以上）
Android 8.0以上
RAM 3GB以上
※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。（全機種の動作を保証するものではございません。）

©SEGA
※画像は開発中のものです。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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