セガは4月26日、闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』（以下、エラーゲームリセット）において、タイトルにちなんだ“40.4”万ダウンロードをリリース初日に達成したと発表。
それを記念して、Amazonギフトカードが当たるTwitterキャンペーンが開催されている。応募期間は、2023年5月2日23時59分まで。
また、あわせて全ユーザーへジェム1500個がプレゼントされると追加発表があった。本日2023年4月26日18時より順次配布となるので、詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。
■各配信ストアURL
・App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255
・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset
40.4万ダウンロード記念リツイートキャンペーン
40.4万ダウンロード突破を記念して、2023年5月2日23時59分までの期間限定でキャンペーンを実施。
『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了となる。応募条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード（1万円分）が、50名にAmazonギフトカード（1000円分）がプレゼントされる。
【開催期間】
2023年5月2日23時59分まで
【プレゼント】
・Amazonギフトカード（1万円分）×1名
・Amazonギフトカード（1000円分）×50名
【応募方法】
その1：『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォロー
その2：該当のキャンペーン対象ツイートをリツイートで完了
#エラゲ— エラーゲームリセット/404 GAME RE:SET (@404gamereset) April 26, 2023
🎉祝！404,000DL記念！リツイートキャンペーン
フォロー＆RTでAmazonギフトカードが当たる🎯
🎁1万円分×1名
🎁1,000円分×50名
1⃣@404gameresetをフォロー
2⃣本投稿をRT
3⃣当選者の方には後日DM
✅5/2(火)23:59まで
DLはこちら！https://t.co/wTX53r0jDKpic.twitter.com/3pp6hiEc0J
【ゲーム情報】
タイトル：『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』
ジャンル：闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG
配信：セガ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年4月25日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
◆推奨環境
iPhone 12以降（iOS 13以上）
Android 8.0以上
RAM 3GB以上
※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。（全機種の動作を保証するものではございません。）
©SEGA
※画像は開発中のものです。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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