EK WaterBlocks「EK-Quantum Reflection2 PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Screen Edition」
O11 Dynamic XL用の7型液晶搭載リザーバータンクが登場
2023年04月08日 13時00分更新
Lian LiのPCケース「O11 Dynamic XL」用の7型液晶ディスプレーを備えるリザーバータンク一体型ポンプ「EK-Quantum Reflection2 PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Screen Edition」が、EK WaterBlocksから発売された。価格は11万5060円。オリオスペックで販売中だ。
「O11 Dynamic XL」用のリザーバータンク一体型ポンプといえばEK WaterBlocks以外のメーカーからも数種類が発売されているが、今回の製品はフロント下部に7型IPS液晶(解像度1024×600ドット)を搭載するのが特徴だ。液晶ディスプレーへの電源供給は付属のUSB Type-Aケーブルを利用、映像出力も付属のHDMIケーブルを使用する仕組みとなっている。
リザーバータンク一体型ポンプは、PWMコントロール対応D5ポンプ(揚程3.9m/流量1500L/h)を搭載するほか、3ピン5VデジタルアドレサブルRGB LEDを内蔵することで全体がきれいに発光する。対応PCケースは「O11 Dynamic XL」と「O11 Dynamic XL ROG Certified PC-O11DXL-X」となっている。