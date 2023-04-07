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Oliospec「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 水冷EDITION」

オリオスペックオリジナルの水冷GeForce RTX 4090が発売

2023年04月07日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　オリオスペックオリジナルの水冷版GeForce RTX 4090搭載ビデオカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 水冷EDITION」が発売された。価格は35万9700円だ。

オリオスペックオリジナルの水冷版GeForce RTX 4090搭載ビデオカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 水冷EDITION」

　製品は、ZOTAC製のGeForce RTX 4090搭載ビデオカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO」をベースに、EK WaterBlocks製の水冷ブロック「EK-Quantum Vector2 AMP/Trinity RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi」を組み合わせたもの。オリオスペックで水冷ブロック組付け後、動作確認をしてから販売されるため、VGA水冷ブロックの取り付けに自信がないという人も安心だ。

巨大なGeForce RTX 4090も水冷化する事でかなりコンパクトになる

　主なスペックは、ブーストクロック2580MHz、ビデオメモリーはGDDR6X 24GB(メモリクロック1312.5MHz/21Gbps)で、インターフェースはHDMI2.1×2、DisplayPort1.4a×3。カード長は355mmで補助電源コネクターは16ピン(12VHPWR)。注文後、5営業日で出荷される。

背面にはバックプレートを装備。取り外したビデオカードのVGAクーラーも付属する

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