国内のエンターテインメントに関連する全ツイートデータから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。今回は2023年3月15日~21日までのツイートデータをもとに、「PC・スマホ・ネット」に関連する注目ワードを大公開!

1位は「ChatGPT」。とあるインフルエンサーがChromeのアドオン「YouTube Summary with ChatGPT」を紹介するツイートを投稿。スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で実施したスピーチ動画で試したところ、関西弁の文字起こしとなったという内容で大きなバズに(※件の動画には元々関西弁の字幕情報が含まれているらしく、ChatGPTの機能でこのようになっている訳ではないようです)。

ほか、GPT-4による、正解を与えず、生徒に自分で答えに辿り着くように導く家庭教師のサンプルを紹介した投稿も拡散されています。

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALFpic.twitter.com/lYWwPjZbSg