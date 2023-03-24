SteelSeries、対象商品が10％オフで購入できる「SteelSeriesの新生活応援キャンペーン」をAmazon.co.jpで実施中
2023年03月24日 09時00分更新
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|SteelSeries ゲーミングヘッドセット ワイヤレス 無線 Arctis 7P+ PS5 PS4 密閉型 ロスレス 2.4GHz 低遅延 7.1chサラウンド 61471 ホワイト マルチ
SteelSeriesは3月30日23時59分まで「SteelSeriesの新生活応援キャンペーン」をAmazon.co.jpで実施している。
本キャンペーンでは対象商品が10％オフで購入できる、だれでも使えるクーポンをプレゼントする。
以下は対象商品の一例となる。
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|SteelSeries ゲーミングキーボード ミニサイズ Apex 9 Mini JP 有線 日本語配列 OptiPoint光学スイッチ 搭載 アクチュエーションポイント 可変可能 高耐久 64830 ブラック
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|SteelSeries ゲーミングマウス 無線 ワイヤレス 2.4Ghz/Bluetooth対応 低遅延 Rival 3 Wireless 62521
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|SteelSeries ゲーミングマウス 無線 ワイヤレス Prime Wireless デュアルチャネル 高速反応 エルゴノミクスデザイン 急速充電 長時間使用可能 カスタマイズ機能 Prestige OMスイッチ搭載 62593