サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10％の消費税込みとなる。

CPU

3D V-Cache搭載の「Ryzen 9 7950X3D」などが発売

「Ryzen 7000」と第13世代Coreなど大幅下落

Ryzen 7000シリーズに3D V-Cache搭載のゲーミングPC向け製品が出てきた。販売が始まったのは「Ryen 9 7950X3D」と「同7900X3D」で、L3キャッシュメモリーがそれぞれ128MB搭載されている。価格は7950X3Dが11万1800円(調査時点で品切れ)、7900X3Dが9万5800円だ。

値動きの面ではRyzen 7000シリーズが一部で値下がりし、「Ryzen 9 7950X」が5820円安の8万9980円、「同7900X」が2060円安の7万1740円、「同7900」が1400円安の6万8400円、「Ryzen 7 7700X」が2822円安の4万6978円、「同7700」が1099円安の5万2700円、「Ryzen 5 7600X」が3120円安の3万3680円となっている。「Ryzen 5 7600」は37500円で変わっていない。

インテルは第13世代Coreの一部が続落し、「Core i9-13900」が6180円安の8万1780円、「Core i7-13700」が720円安の5万5480円、「Core i5-13600K」が920円安の4万5880円などとなっている。

低消費電力版も、「Core i9-13900T」が7000円安の8万7980円、「Core i7-13700T」が5000円安の5万9980円となるなど、大きく下がった。

このほか、「Core i9-12900K」が1万680円安の6万4800円、「12900F」が6000円安の6万1980円、「Core i5-12600」が4700円安の3万4280円など、第12世代Coreの一部にも大幅な下落が見られる。