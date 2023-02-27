13周年だから13枚重ねました！　Eggs ’n Thingsのアニバーサリーパンケーキ「13 Stack Pancakes!」3月10日より

EGGS ’N THINGS JAPANは3月10日から31日の期間、アニバーサリーパンケーキ「13 Stack Pancakes!」を国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗にて販売する。

「13 Stack Pancakes!」は、上陸13周年を記念して、13枚のパンケーキを重ねたアニバーサリーメニュー。ほんのりバターミルクが香るもちっと食感のパンケーキを13枚重ね、5種のフレッシュフルーツ（イチゴ、パイナップル、バナナ、オレンジ、キウイ）をたっぷりと盛り付けた一皿。3種のシロップ（メープル、ココナッツ、 グァバ）を好みでかけて楽しめる。

■Eggs ’n Things 横浜みなとみらい店

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーＡ 2階

営業時間：9時～22時（L.O.21時）

定休日：施設休館日に準ずる

■Eggs ’n Things 横浜マリンタワー店

所在地：神奈川県横浜市中区山下町14-1 横浜マリンタワー 1階

営業時間：9時～22時（L.O.21時）

定休日：施設休館日に準ずる