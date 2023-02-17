セガは2月17日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 維新！ 極』について、バトルの魅力が楽しめる体験版をPlayStation 5版／Xbox Series X|S版／PC（Steam）向けに配信した。
本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）。発売日は2023年2月22日、価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が7689円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが8789円となる。
※体験版のセーブデータを『龍が如く 維新！ 極』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。
『龍が如く 維新！ 極』バトル体験版
■PlayStation 5版：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA14062_00-DEMO000000000000
■Xbox Series X|S版：
https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/龍が如く-維新-極-バトル体験版/9N2MCD9KV3WS
■PC（Steam）版：
https://store.steampowered.com/app/1805480/_/
『龍が如く 維新！ 極』発売カウントダウンキャンペーン開催
5日後の2023年2月22日に迫った『龍が如く 維新！ 極』の発売を記念して、発売までの日数をカウントダウンしていくTwitter キャンペーンを開催。
公式アカウント（@ryugagotoku）をフォローして、毎日発信するキャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で毎日50名に「Amazonギフト券のコード2000円分」が当たる。
＜開催概要＞
開催期間：2023年2月17日～2月21日23時59分
賞品：「Amazonギフト券のコード 2000円分」×50名（1日50名×5日間 合計250名）
応募方法：
① 龍が如くスタジオ公式Twitterアカウント（@ryugagotoku）をフォロー
② 該当のツイートをリツイート
【ゲーム情報】
タイトル：龍が如く 維新！ 極
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：セガ
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
※パッケージ版はPS5／PS4のみ。
発売日：2023年2月22日予定
価格：
スタンダードエディション：7689円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：8789円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
©SEGA
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