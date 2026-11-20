「冬の超感謝祭」開催 購入＆エントリーで200ポイント、買取500円増額特典も
ソフマップは11月20日から2027年1月17日まで、全国のソフマップ店舗およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップで「ソフマップ 冬の超感謝祭」を開催する。価格面では、期間中に累計3,000円(税込)以上の購入とエントリーが参加条件となる会員限定キャンペーンだ。購入とエントリーの順番は前後しても対象となるため、利用しやすい設計だ。
特典は2種類あり、1つ目はエントリー特典の買取クーポンだ。1度に5,000円以上の買取が成約すると500円分が上乗せされる内容で、ほかの買取キャンペーンとも併用可能だという。
2つ目は抽選参加特典の200ポイントで、期間中に累計3,000円(税込)以上の購入とエントリーを行うだけで確実に付与される仕組みだ。
さらに、期間中にソフマップ・ドットコムへ新規会員登録した場合は、付与ポイントが200ポイントではなく500ポイントになる。オンラインと店頭の両方に対応しており、買い物と買取の両面でメリットを受けられる点が特徴だ。キャンペーン詳細は公式ページから確認できる。
購入方法は、全国のソフマップ店舗またはソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップで対象商品を購入し、キャンペーンページからエントリーする流れだ。
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