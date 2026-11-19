ソフマップは12月1日9:00まで、中古カメラSALEを開催している。



中古カメラ、中古レンズ、アクセサリを対象に、700点以上の商品を特別価格で販売する内容だ。

今回のセールでは、SONY「α7R V ILCE-7RM5 ボディ」が274,980円、DJI「Osmo Pocket 4P スタンダートコンボ OP4P58」が89,980円で登場する。いずれも中古品ならではの1点物で、状態や在庫は個別に確認する必要がある。撮影機材の買い替えや、上位機種へのステップアップを狙う人にとって見逃しにくい機会だ。

対象商品にはカメラ本体だけでなく、撮影の幅を広げるレンズやアクセサリも含まれる。AF対応レンズや周辺機器を含めて探せるため、静止画撮影から動画撮影まで用途に応じた機材選びがしやすい構成だ。特に中古市場では流通数が限られるモデルもあるため、欲しい製品がある場合は早めのチェックが重要だ。

期間は12月1日9:00までで、購入は特設ページから行う。