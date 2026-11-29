朝、出かける前に洗濯を済ませたい。仕事から帰ったら、なるべく早く家事を終わらせてゆっくりしたい。でも、洗濯機を回し始めると、意外と時間がかかるんですよね。

特に家族が多い家庭では洗濯物の量も多くなりがち。休日にたまった洗濯物を片付けていたら、午前中が終わってしまった……なんて経験がある人もいるのではないでしょうか。

そんな洗濯の時間を短縮したい人に注目してほしいのが、AQUA（アクア）のドラム式洗濯乾燥機「AQW-DM12R-L(W)」です。

たっぷり洗えて約29分！ しかも汚れをしっかり落とせる

本製品は、洗剤液を衣類に浸透させ、たたき洗いともみ洗いを組み合わせて汚れを落とす「オールラウンド浸透洗浄」を採用しています。

洗濯容量は12kgと大容量ながら、標準コースの洗濯時間は約29分。少ない量の衣類を対象とした時短コースではなく、標準コースでこのスピードを実現しているのがポイントです。

朝食を食べたり、出かける準備をしたりしている間に洗濯が終わると考えれば、忙しい朝にも重宝しそうですね。

さらに、洗浄力にこだわる人にうれしいのが「お湯洗いモード」。洗剤液を温めて酵素の働きを活性化させることで、繊維の奥に染みついた皮脂汚れや黄ばみを落とします。

ワイシャツの襟元や袖口、肌着など、いつもの洗濯ではなかなか落としきれない汚れが気になるときに便利。高温水による衣類の除菌にも対応しています。

洗濯機の調子が気になり始めたら、買い替えを考えるタイミング

長年使っている洗濯機から、以前にはなかった音がするようになったり、振動が大きくなったりしていませんか？

こうした変化は、洗濯機の不具合や経年劣化を知らせるサインである可能性があります。異常がある場合は使用を中止し、メーカーや販売店に相談しましょう。

購入から10年ほど経過しているのであれば、修理だけでなく、新しい洗濯機への買い替えも検討しておきたいところです。

どうせ買い替えるなら、今までよりも短時間で、衣類をしっかりキレイに洗えるモデルを選びたいもの。

洗濯機の買い替えを考えている人も、毎日の洗濯にかかる時間を減らしたい人も、セールを機にAmazonで本製品の価格をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※約29分は標準コースの洗濯時の運転目安時間です。すべての菌に対して除菌効果があるわけではありません。